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Ученые открыли новый способ человеческого осязания

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  • 1.11.2023, 22:16
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Ученые открыли новый способ человеческого осязания

До сих пор считалось, что сигналы передают только нервные окончания в коже и вокруг корней волос.

Британские ученые раскрыли ранее неизвестный способ, которым человек может ощущать прикосновения – через волосяные фолликулы. До сих пор считалось, что сигналы передают только нервные окончания в коже и вокруг корней волос.

В ходе нового исследования команда Имперского колледжа Лондона в Великобритании провела секвенирование РНК и обнаружила, что клетки внешней корневой оболочки (ORS) фолликула обладают большим количеством сенсорных рецепторов, чем клетки кожи.

Ученые также провели эксперименты с лабораторными культурами клеток фолликула. Когда клетки подвергались механической стимуляции, сенсорные нервы рядом с ними также активизировались. Кроме того, клетки корневой оболочки фолликула высвобождали нейромедиаторы серотонин и гистамин, передавая сигналы другим клеткам.

«Это захватывающее открытие, поскольку оно открывает много вопросов к этим клеткам: почему у них такая роль и что еще мы можем узнать о том, как наша кожа воспринимает прикосновение?», – отметили авторы научной работы.

Предыдущие исследования уже показали, что волосы играют важную роль в осязании. Но британские ученые выявили более детальное биологическое взаимодействие между клетками ORS с низкопороговыми механорецепторами (LTMR), способными ощущать легкие прикосновения.

Ученые намерены продолжать исследования. Они отметили, что гистамин, выделяемый клетками, играет важную роль в воспалительных заболеваниях кожи, включая экзему. Лучшее понимание того, как волосяные фолликулы распознают прикосновение, может способствовать появлению новых мер профилактики и лечения, сообщает Science Advances.

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