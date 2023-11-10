«И тут меня осенило» 12 10.11.2023, 10:31

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Белоруска после месяца необычного эксперимента рассказала, на сколько ей удалось похудеть.

Тяжело ли сладкоежке длительное время прожить без сладостей и что произойдет с организмом, если всего на месяц отказаться от булочек, конфет и пирожных? Журналистка барановичского издания Bar24 проверила на собственном опыте и поделилась результатами:

— Я — жуткая сладкоежка, без сладостей не обходится ни один мой день. Если поставить передо мной две тарелки — одну с сочным шашлыком, а вторую — с кусочком торта или пирожным — я однозначно выберу вторую.

Еще совсем недавно я могла безнаказанно поглощать вкусняшки. И они не «откладывались» ни в боках, ни в других частях моего тела. Но в последнее время я стала замечать, что любовь к сладкому начинает выходить мне боком. При росте 166 см мой вес стал приближаться к 59 кг. Вроде не критично. Но я поняла, что нужно что-то менять.

Похудела на «все включено»

Кардинально менять свой привычный рацион, чтобы сбросить парочку кило, я не была готова. Про то, чтобы изнурять себя физическими упражнениями, тоже не могло быть и речи. Я слишком ленивый в плане спорта человек.

И тут меня осенило. Я вспомнила, как летом, вернувшись с отдыха по системе «все включено», была сильно удивлена, не обнаружив на весах лишних кило. Наоборот, даже немного похудела. Причина была в том, что в отпуске я не ела на завтрак глазированные сырки. Не перекусывала шоколадными батончиками в течение дня. И вообще почти не употребляла никаких сладостей и булочек.

«Может, просто попробовать на время отказаться от вкусняшек?», — подумала я. И решила хотя бы на один месяц убрать из своего рациона сладости и сдобу.

Саботировала начало эксперимента без сладостей

Мой эксперимент должен был начаться 1 октября. О чем я с гордостью объявила коллегам и семье. Но за несколько дней до старта я уже придумывала себе тысячу и одну причину, чтобы отсрочить эксперимент. Хотя бы на денек.

«Выходной день, я за городом, а весы — дома. Не начинать же без контрольного взвешивания?», — мысленно оправдывала себя я, уплетая 1 октября на завтрак очередной глазированный сырок.

И раз уж эксперимент все равно пришлось отсрочить, я решила зафиналить этот день кусочком киевского торта. Он показался мне вкусным, как никогда.

Но в понедельник, 2 октября, я взяла себя в руки. Встав утром на весы и увидев на них 58,9 кг, я отбросила последние сомнения. И впервые за много лет не стала есть на завтрак сырок. Ограничилась лишь стандартным бутербродом и чашкой кофе. На тот момент мне казалось, что с таким завтраком я вполне продержусь до обеда. Как же я ошибалась!

На работе все время думала о еде

Чувство голода накрыло меня неожиданно быстро. Не прошло и двух часов рабочего времени, а мне уже хотелось есть. И не просто есть — жрать! Раньше я бы с легкостью убила голод проверенным оружием — шоколадным батончиком и чашкой чая. Но теперь в моем арсенале было лишь предусмотрительно припасенное яблоко. Съела. Есть захотелось еще больше.

Всю первую половину дня я думала только о ссобойке, которая дожидалась своего часа в холодильнике. А когда наступило время обеда, и я наконец ее съела, поняла, что чувство голода, хоть и притупилось, никуда не исчезло. Видимо, организму не хватало той булочки, которой я обычно заедала свой обед.

Голод преследовал меня весь день. Зайдя после работы в магазин, я и вовсе чуть не захлебнулась от запаха свежеиспеченной сдобы. Обычная еда лишь на время притупляла чувство голода. В итоге, даже плотно поужинав, я легла спать голодной. Радуясь, что этот мучительный первый день наконец закончился. И надеясь, что завтра будет легче.

Плотный завтрак и перекус из ореховой смеси

Но ни завтра, ни послезавтра легче не стало. Привычный утренний бутерброд проваливался так быстро, что через час мой организм начинал стучать ложкой по столу.

На третий день я решила приготовить себе более плотный завтрак. Сварила овсяную кашу, всыпала в нее замороженную малину. Эффект насыщения на этот раз продлился дольше. Но все равно голод проснулся раньше, чем мне бы хотелось.

Тогда я решила ввести перекус. Только вместо сладостей купила себе смесь из орехов и сухофруктов. Подействовало. Я уже могла дожить от завтрака до обеда без желания кого-нибудь загрызть.

К концу первой недели я приучила себя регулярно готовить завтраки: омлет, горячие бутерброды, каши. Хлопотно, конечно. Зато после таких завтраков есть долго не хотелось. А если голод и просыпался, я с легкостью купировала приступы горстью орешков.

Примерно к середине второй недели я заметила, что чувство постоянного голода, такое сильное в первые дни, начало отступать. И, о чудо, я даже смогла обходиться без перекусов!

Испытание праздничным тортом

Эксперимент шел своим чередом. Я стоически переносила совместные семейные завтраки, во время которых близкие ели мои любимые глазированные сырки, а я — нет. Жестко пресекала многочисленные попытки друзей и родственников угостить меня чем-нибудь сладеньким. Старалась не заглядываться на полки со сладостями в магазинах. И отшучивалась на подтрунивания со стороны коллег.

И вот когда до окончания эксперимента оставалась всего неделя, пришел он — день рождения коллеги.

«Не мог на недельку позже родиться», — ворчала я про себя, когда он пригласил всех на чаепитие со сладеньким.

Естественно, сдаваться я не собиралась. А на кухню пошла просто за компанию со всеми. Но стоило мне взглянуть на стол, свет в комнате словно резко потускнел. Над столом зажглись софиты. И в свете этих софит стояли они — два ярких аппетитных творожно-фруктовых торта с желейной прослойкой. Я застыла, как завороженная. Казалось, эти торты смотрят мне прямо в душу!

«Ну это же всего лишь творог, а творог я ем. Не страшно же, если я съем один кусочек?» — обратилась я к коллегам. И стала заваривать себе чай.

Честно — я была на грани срыва. И коллеги были уверены, что этот срыв состоится. Но в последний момент меня что-то остановило. Я вдруг четко осознала, какой путь уже прошла. Как мало осталось продержаться. Мне стало очень жалко потраченного времени и усилий. Поэтому вместо того, чтобы взять со стола заветный кусочек, я достала из ящика стола хлебцы. Намазала их сливочным сыром. И с облегчением уселась за стол пить чай вместе со всеми.

Месяц без сладостей — минус на весах

Я выдержала месяц без сладостей. И мои усилия оказались не напрасны. Когда 2 ноября я встала на весы, они показали 56,7 кг. Минус 2,2 кг за месяц. Я была довольна собой и своим результатом, которого добилась без диет и изнурительных тренировок.

Но этот эксперимент помог мне не только избавиться от лишних, на мой взгляд, килограммов. Он изменил меня. Изменил мои пищевые привычки. Оказалось, если ты долго не ешь сладостей, тебе перестает их хотеться!

Я всю жизнь считала себя сладкоежкой. Но на самом деле была просто рабыней сладкого. Теперь я это четко понимаю. А разве человек, находящийся в рабстве, может быть счастлив?

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