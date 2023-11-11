Некролог Патрушева: что на самом деле сделали с Путиным 3 11.11.2023, 9:18

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Политолог раскрыл смысл странного выступления секретаря совбеза РФ.

Секретарь совбеза России Николай Патрушев все чаще комментирует нетипичные для своей должности вещи. Так он начал восхвалять якобы «профессионализм, человечность и лидерские качества» Владимира Путина.

Подобные выступления только провоцируют мнения о том, что российского диктатора может не быть среди живых.

Об этом «24 каналу» рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что политически Путин уже давно отчужден от природной биологической оболочки.

О Путине говорят, как о памятнике

«Не стоит исключать, что так называемого российского президента сегодня может играть двойник или искусственный интеллект, но пока люди верят, что он жив, до тех пор так и будет.

Мы можем иронизировать и посмеяться, что выступление (Патрушева – «24 канал») действительно похоже на некролог, а о Путине уже говорят, как о памятнике, а не как о человеке», – заметил Олег Саакян.

В свое время у большевиков была «кукла» Владимира Ленина, которую положили в мавзолей в центре Москвы для того, чтобы показать, что идеи их лидера живы и он тоже метафорически жив.

Сегодня современные технологии позволяют биологически оставить Путина живым еще долго. Потому понятно, что такие выступления Патрушева только усиливают конспирологию.

«Если Путин и умер, то мы узнаем об этом только позже. До этого он все равно будет метафорически жить и влиять на все процессы. Но мы можем констатировать, что из Путина делают памятник, человека – идею. Продолжается сакрализация его личности еще при жизни», – рассказал политолог.

Похожую ситуацию мы можем наблюдать в Северной Корее, Иране, по этому пути также идет Россия, выстраивая культ личности. Стоит заметить, что когда-то Путина воспринимали как «вождя», он был кем больше, чем президент, а сегодня из него формируют чуть ли не божество.

Может ли Патрушев возглавить Россию

Если секретарь совбеза Патрушев возьмет на себя управление территорией страны-агрессора, то для Украины это не будет хорошего. Напротив, окно возможностей станет еще меньше, ведь Патрушев – представитель группы, поддерживающей «русский мир».

Можно смоделировать ситуацию, что Путина нет и доминирует группа Патрушева, но это люди, которые ничем не лучше российского диктатора. Им понадобится время, чтобы перенять все управленческие процессы – это приведет к «чистке» среди россиян, поиску виновных – все это дестабилизирует ситуацию, а через время приведет к краху режима.

«Именно этот период, пока они будут агонизировать, может быть страшным для Украины. Нам выгоднее, чтобы переход в России состоялся мягко, к самым либеральным элитам. Вариант с приходом силовиков, не менее взбалмошных, чем Путин – не является для нас оптимальным», – подытожил политолог.

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