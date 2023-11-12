Польша развернула новый танковый батальон у белорусской границы 1 12.11.2023, 22:15

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Об этом сообщил министр обороны Польши.

Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, который будет включен в состав 1-й пехотной дивизии, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«В Чартаеве (населенный пункт недалеко от границы около Бреста. — Прим.) начинает функционировать новый танковый батальон <...> который войдет в состав 1-й пехотной дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора и обеспечение безопасности, если мы посмотрим на направления нападения с востока», — заявил глава военного ведомства.

По его словам, в сравнении с тем, что происходило до 2015 года, и тем, что происходит сейчас — огромная разница. Он напомнил, что раньше в восточных регионах ликвидировали воинские части, однако теперь Варшава наращивает военный потенциал. «Мы строим и формируем новые воинские част. Набираем молодых добровольцев в армию, тех, которые хотят связать свое будущее с Войском Польским. Мы оснащаем эти подразделения современным вооружением», — подчеркнул министр.

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