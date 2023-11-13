Латвия собирается разобраться с белорусскими продуктами

Латвия собирается разобраться с белорусскими продуктами2
- 13.11.2023, 9:54
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Cейчас более 60 латвийских предприятий ввозят товары из нашей страны и РФ.
Министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе призвал крупнейших импортеров белорусских и российских продуктов питания отказаться от этой практики. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Латвийское телевидение. Как утверждается, сейчас более 60 предприятий Латвии ввозят эти товары.
В сообщении Delfi говорится, что Армандс Краузе выступает за отказ от ввоза продуктов из Беларуси и России на уровне всего Европейского союза. Пока же он призывает сделать это латвийские компании, занимающиеся импортом.
— Совершенно точно обязуюсь связаться с крупнейшими импортерами и выяснить, как обстоит ситуация, но я бы сказал так — это действительно вопрос этики каждого предпринимателя, зарабатывают ли они деньги за счет войны, страданий других, или выбирают этого не делать, — заявил министр сельского хозяйства Латвии.
Как сообщает Delfi, ссылаясь на Латвийское телевидение, по данным Департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы Латвии, с августа по октябрь 2023 года продукты питания из Беларуси и России ввозили 68 предприятий этой страны Балтии.
Среди них большая часть — предприятия оптовой торговли, а также грузовые перевозчики, торговцы косметикой и медикаментами, производители алкоголя.
За последние три месяца из Беларуси и Россию в Латвию импортировали почти 90 000 тонн овощей и более 70 000 зерновых продуктов.