Латвия собирается разобраться с белорусскими продуктами 2 13.11.2023, 9:54

3,648

Cейчас более 60 латвийских предприятий ввозят товары из нашей страны и РФ.

Министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе призвал крупнейших импортеров белорусских и российских продуктов питания отказаться от этой практики. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Латвийское телевидение. Как утверждается, сейчас более 60 предприятий Латвии ввозят эти товары.

В сообщении Delfi говорится, что Армандс Краузе выступает за отказ от ввоза продуктов из Беларуси и России на уровне всего Европейского союза. Пока же он призывает сделать это латвийские компании, занимающиеся импортом.

— Совершенно точно обязуюсь связаться с крупнейшими импортерами и выяснить, как обстоит ситуация, но я бы сказал так — это действительно вопрос этики каждого предпринимателя, зарабатывают ли они деньги за счет войны, страданий других, или выбирают этого не делать, — заявил министр сельского хозяйства Латвии.

Как сообщает Delfi, ссылаясь на Латвийское телевидение, по данным Департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы Латвии, с августа по октябрь 2023 года продукты питания из Беларуси и России ввозили 68 предприятий этой страны Балтии.

Среди них большая часть — предприятия оптовой торговли, а также грузовые перевозчики, торговцы косметикой и медикаментами, производители алкоголя.

За последние три месяца из Беларуси и Россию в Латвию импортировали почти 90 000 тонн овощей и более 70 000 зерновых продуктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».