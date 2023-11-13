В России сорваны поставки «русифицированных» самолетов SSJ-100 3 13.11.2023, 12:40

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Возникли проблемы с безопасностью.

Госкорпорация «Ростех» не сможет поставить «Аэрофлоту» два импортозамещенных самолета SSJ-100 до конца 2023 года из-за проблем с безопасностью лайнеров, рассказали «Коммерсанту» источники в авиаотрасли и собеседники, близкие к корпорации.

По их словам, самолеты с российскими двигателями ПД-8 будут переданы не раньше середины 2024 года, а регулярные рейсы на них начнутся ближе к концу года. «Нужно новые двигатели доиспытать, потом завершить все предусмотренные испытания самолета с новыми системами для полноценной сертификации», — пояснил один из собеседников.

Ранее предполагалось, что «Аэрофлот» получит 34 «русифицированных» лайнера до 2025 года. Эти сроки формально могут быть выдержаны: техническая приемка самолетов состоится раньше — они будут переданы национальному перевозчику на бумаге, но «останутся на территории производителя» («Яковлев», входит в «Ростех») до заверения работ по сертификации всех российских систем и агрегатов, уточнил один из собеседников.

У «Аэрофлота» нет претензий к «Яковлеву», говорит близкий к авиагруппе источник. «Все вопросы согласованы», — подчеркнул он.

«С учетом масштаба задач по импортозамещению и загрузки действующего авиапарка поставка первых самолетов в 2024 году всех устроит», — отметил собеседник со стороны производителя.

Главная проблема импортазамещенных SSJ-100 — отечественный двигатель ПД-8. По плану он должен был быть сертифицирован к концу 2024 года, но в марте 2022-го глава Минпромторга РФ Денис Мантуров потребовал завершить все процедуры «в ближайшие 12–14 месяцев», то есть к лету 2023-го. Однако по состоянию на середину ноября 2023-го сертификация проведена не была.

В «Ростехе», комментируя ситуацию, отметили, что самолеты «могут быть переданы заказчику только тогда, когда будет уверенность в безопасности и надежности всех систем». Двигатель ПД-8 там назвали «самой сложной технической системой на новом самолете, в работу над которой вовлечены десятки тысяч человек». «Кропотливая работа над качеством не разменивается на время», — подчеркнули в госкорпорации, назвав изменение сроков поставок «не критичными».

В мировом самолетостроении за последние десятилетия ни один проект, касающийся коммерческих самолетов и новых двигателей, не был реализован в срок, отмечает глава «АвиаПорта» Олег Пантелеев. При внешнем сходстве с SSJ-100 «объем доработок SJ-100 — колоссальный, и сопутствующие технические риски на начальном этапе тоже весьма велики», пояснил эксперт. По его словам, достоверность прогнозов по срокам зависит от чиновников, которые «формируют чрезвычайно оптимистичную картину для докладов наверх».

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