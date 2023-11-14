De Telegraaf: Путина предал верный друг 5 14.11.2023, 8:41

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Теперь он будет помогать Украине.

Преданный друг главы Кремля принц Иордании Абдалла II принял решение и теперь будет воевать по другую сторону «баррикад».

Еще несколько лет назад он заверял главу Кремля в своей верности, называя его своим братом. Теперь он изменил свои взгляды и будет поставлять военную технику Украине. Об этом сообщает De Telegraaf.

В сообщении сказано, что Абдалла II закупил у Нидерландов в 2013 году боевые машины Cheetah, которые у него выкупят власти США, чтобы в дальнейшем передать эту бронетехнику Украине. Переговоры уже завершены. Боевые машины из Иордании прибудут в Украину в ближайшее время.

Неизвестно, как на такой шаг принца Иордании отреагировал Путин, поскольку официально он этого события еще не комментировал.