США «взяли под прицел» 100 нефтяных танкеров 14.11.2023, 12:05

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Компании, которые владеют этими судами, получили уведомления.

Министерство финансов США подозревает 100 судов в нарушении западных санкций в отношении российской нефти. Сообщения получили компании по управлению судами в примерно 30 странах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственный источник. Минфин Штатов официально не прокомментировал данную информацию.

Некоторые танкеры выгружали российскую нефть из тихоокеанского порта Козьмино, а другие загружались в порт Приморск в Финском заливе. В частности, одной из компаний, получивших запрос на информацию, была турецкая Beks Shipping.

Сообщения получили компании по управлению судами в примерно 30 странах. Издание отмечает, что это самое большое расследование США после того, как Вашингтон и его союзники ввели лимит цен на российскую нефть.

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