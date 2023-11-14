Нацбанк Беларуси признался, что включил печатный станок 3 14.11.2023, 12:21

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В стране увеличилось количество наличных денег.

В Нацбанке рассказали, как в Беларуси за 10 месяцев этого года (за январь — октябрь) увеличилась общая сумма наличных денег в обороте. Речь идет о «лишних» миллиардах рублей в экономике.

За октябрь общая сумма наличных денег в обороте сократилась на 85,9 млн рублей — до 9 млрд 99,5 млн рублей. Напомним, за сентябрь этот показатель вырос на 161,3 млн рублей, за август увеличился на 111,9 млн рублей, а за июль стал больше на 251,9 млн рублей.

С начала года общая сумма наличных денег в обороте выросла на 2 млрд 120 млн рублей. На 1 января этот показатель был на уровне 6 млрд 893,6 млн рублей.

Широкая денежная масса за октябрь сократилась на 1 млрд 93,5 млн рублей после скачка в сентябре (тогда месячный прирост был на уровне 2,6 млрд рублей). Речь о средствах населения и предприятий на счетах в банках, а также наличных деньгах в обращении. На 1 ноября широкая денежная масса составила 70 млрд 439,1 млн рублей.

С начала года этот показатель вырос на 9 млрд 200,1 млн рублей.

В Нацбанке ранее заявляли о допущении того, что в 2023 году могут потребоваться валютные вливания в экономику, чтобы сгладить резкое колебание курса белорусского рубля, а также пополнить золотовалютные резервы. Вместе с этим регулятор планирует ввести изменения по валютному регулированию и контролю. Это предусмотрено денежно-кредитной политикой на 2023 год.

В 2022 году были валютные интервенции в экономику, проще говоря, регулятор вливал деньги. Это происходило на фоне повышенного спроса на валюту со стороны субъектов хозяйствования и банков.

Что за печатный станок, о котором говорят? Нацбанк может взять и напечатать деньги?

В нашей стране Нацбанк регулирует объем денег, который требуется экономике. Он определяет, проводить ли эмиссию, то есть дополнительный выпуск денег в обращение — как наличных, так и безналичных, пишет «Зеркало».

Эмиссия, если совсем упростить, может проходить по двум сценариям — условно позитивному и условно негативному.

Первый вариант — продуманное, обоснованное вливание денег в экономику, это делают с учетом реальных потребностей. К примеру, если в экономике наблюдается нехватка денег, Нацбанк предоставляет их банкам в долг, а если возникли излишки, то уже регулятор занимает у финучреждений, чтобы урегулировать их объем в обращении.

Приведем еще один пример. В этом году Нацбанк шесть раз снижал ставку рефинансирования. К этому показателю привязаны ставки по некоторым кредитам. Также Нацбанк неоднократно в этом году снижал процентный потолок по банковским кредитам для населения и юрлиц. Все это привело к падению процентных ставок по банковским займам и как итог — росту кредитования, то есть к повышенному спросу на деньги в экономике. В этом случае Нацбанк может прибегнуть к вливанию дополнительных денег в экономику, чтобы закрыть повышенный спрос на них.

Второй вариант появления дополнительных средств в экономике — выпустить ничем не подкрепленные деньги (к примеру, если они не сопровождаются ростом золотовалютных резервов или валютными поступлениями за счет экспорта). Это грозит в будущем серьезными проблемами. Обычно этот вариант и подразумевают, когда говорят о печатном станке. Для чего это делают? Как правило, чтобы оперативно решить какие-то проблемы.

К примеру, власти могут заявить, что к концу года средняя зарплата вырастет до 1000 долларов в эквиваленте. Если объективных причин для этого нет (к примеру, роста производительности труда, выпуска и продаж продукции), а выполнить популистское обещание нужно, то в экономику могут «влить» ничем не подкрепленные средства. Или же правительству могут понадобиться дополнительные деньги на кредитование убыточных сельхоз- или промышленных предприятий. Для этого тоже могут пойти на вливания.

Плановое обновление банкнот, чтобы заменить износившиеся, мы выносим за скобки.

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