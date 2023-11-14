Белорусский офицер рассказал, есть ли в армии «партизаны» 1 14.11.2023, 14:21

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Лукашенко боится военных.

Полковник ВСУ, летчик-испытатель Роман Свитан высказал мнение, что в белорусской армии есть военные, настроенные на свержение Лукашенко.

«Часть белорусских войск понимает, что страной управляет пророссийский оккупационный режим. Они пока вынуждены выполнять приказы, но как партизаны ждут своего времени. Думаю, они его дождутся», — считает украинский полковник.

Есть ли в белорусской армии партизаны? Сайт Charter97.org спросил заместителя председателя партии «Народная Грамада», ветерана афганской войны, офицера запаса Евгения Вильского:

— Да, есть такая информация. Я лично с такими не знаком, но слышал от своих знакомых, у которых дети служат в армии на офицерских должностях, что такие настроения есть. Пока все тихонько сидят и ждут какого-то момента, чтобы понять, к кому присоединиться.

Проблема в том, что Лукашенко тоже укрепляет свою армию. Было принято много «вагнеровцев» с белорусскими корнями, в основном — на сержантские должности, конечно, и на офицерские. А те, кто вызывал какое-то сомнения у режима, были уволены. Режим прекрасно понимает, что происходит в белорусской армии, и любыми средствами пытается укрепить себя и как-то подстраховать. Набрать тех людей, которые никаких принципов не имеют и будут служить тем, кто платит, наемников. Это показывает, какие настроения в белорусской армии, раз уж режим боится своих военных.

— Могут ли белорусские военные в какой-то момент о себе заявить?

— Я сомневаюсь, что они могут сейчас это сделать. Вы же знаете, 30 лет это все укатывалось, особенно последние три года пропаганда активизировалась. Сейчас стараются убирать офицеров постарше, а на их должности берут молодых с промытыми мозгами, поэтому сложно сейчас чего-то ждать от белорусской армии.

Но если произойдут определенные события, например, что-то произойдет в Украине, тогда от белорусской армии можно ожидать чего угодно.

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