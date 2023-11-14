закрыть
14 ноября 2023, вторник, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Выписывать лекарства в Беларуси теперь могут не только врачи

2
  • 14.11.2023, 15:46
Выписывать лекарства в Беларуси теперь могут не только врачи

Минздрав опубликовал новую инструкцию.

Новая инструкция по выписыванию бумажных и электронных рецептов опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Сообщается, что рецепт на лекарственные препараты выписать теперь может не только лечащий врач. Это смогут делать медицинские работники, которые «имеют среднее специальное медобразование», ведут «самостоятельный амбулаторный прием по профилю деятельности».

В данном нововведении есть исключение. Льготные и бесплатные рецепты оформить сможет только врач.

Также уточняется, что на наркотические средства и психотропные вещества рецепт выписать сможет только врач. Новые правила также предписывают помимо названия указать в рецепте лекарственную форму, дозировку, способ применения, а в некоторые случаях и конкретного производителя. Само наименование запрещено как-либо сокращать. Когда речь идет о хронических заболеваниях и необходимости принимать препарат длительное время, то теперь рецепт может быть продлен без дополнительного осмотра пациента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук