Выписывать лекарства в Беларуси теперь могут не только врачи

Выписывать лекарства в Беларуси теперь могут не только врачи2
- 14.11.2023, 15:46
Минздрав опубликовал новую инструкцию.
Новая инструкция по выписыванию бумажных и электронных рецептов опубликована на Национальном правовом интернет-портале.
Сообщается, что рецепт на лекарственные препараты выписать теперь может не только лечащий врач. Это смогут делать медицинские работники, которые «имеют среднее специальное медобразование», ведут «самостоятельный амбулаторный прием по профилю деятельности».
В данном нововведении есть исключение. Льготные и бесплатные рецепты оформить сможет только врач.
Также уточняется, что на наркотические средства и психотропные вещества рецепт выписать сможет только врач. Новые правила также предписывают помимо названия указать в рецепте лекарственную форму, дозировку, способ применения, а в некоторые случаях и конкретного производителя. Само наименование запрещено как-либо сокращать. Когда речь идет о хронических заболеваниях и необходимости принимать препарат длительное время, то теперь рецепт может быть продлен без дополнительного осмотра пациента.