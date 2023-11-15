В Беларуси выставили на продажу Mercedes-Benz за $54 тысячи 1 15.11.2023, 9:26

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За что просят такие деньги?

В Минске за 54 тысячи долларов продают Mercedes-Benz E500 в кузове W124. Высокая цена на автомобиль 1992 года выпуска обосновывается тем, что это не какой-то рядовой 124-й, а оригинальный Е500.

Под капотом у него 5-литровый V8 мощностью 322 л. с. Заявленный пробег автомобиля — 248 тысяч километров.

По крайней мере визуально автомобиль находится в хорошем состоянии.

Кожаный салон, сиденья с электроприводом и памятью, есть климат-контроль, круиз-контроль и даже мобильный телефон с фирменным логотипом Mercedes-Benz.

В объявлении указано, что автомобиль в Беларусь приехал из Германии в 2002 году и все это время находился в собственности одного человека.

«Состояние идеальное. Цена указана точно. Кто не знает, что это за автомобиль, пролистывать», — добавляет продавец.

Чем уникален этот автомобиль?

Е500 в 124-м кузове выпускали с 1990 по 1994 год. От обычных W124 он отличается не только технически, но и внешне. Эту модель можно отличить по расширенным колесным аркам, другим бамперам и боковым накладкам, которые в народе называют «листвой».

Модель Е500 была разработана инженерами Mercedes-Benz при участии инженеров Porsche. В 1993 году новый такой автомобиль стоил 145 тысяч дойчмарок в Германии и 81 800 долларов в США.

Всего было выпущено 10 479 Mercedes-Benz E500 в кузове W124.

Действительно ли он настолько ценен?

В Беларуси других Е500 в продаже нет, а следующие по дороговизне W124 продаются за 11 000 и 10 500 долларов США.

На немецком сайте по продаже авто mobile.de цены на Mercedes-Benz E500 начинаются с 30 тысяч евро.

Единственный Е500, выставленный на продажу на российском сайте auto.ru, оценен в 3,9 млн российских рублей — это около 43 тысяч долларов.

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