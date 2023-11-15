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Как заточить нож с помощью соли: гениальный лайфхак

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  • 15.11.2023, 9:59
  • 7,112
Как заточить нож с помощью соли: гениальный лайфхак

Для этого даже не нужно покупать специальный прибор.

Для каждой хозяйки важно, чтобы на кухне был острый нож, которым можно без проблем быстро и качественно нарезать продукты. Но со временем кухонный предмет затупляется из-за частого использования и его остроту нужно поддерживать точильным камнем.

Сайт OBOZ.UA нашел гениальный и простой лайфхак, который поможет быстро справиться с этим. Для этого вам не нужно покупать специальный прибор, понадобится ингредиент, который есть в каждом доме.

Соль

После использования точильного камня, нож нужно поместить в солевой раствор. Такой метод поможет сохранить остроту кухонных принадлежностей дольше, но главное не передержать нож в растворе, потому что это может привести к коррозии металла.

К одному литру воды добавьте 1-2 столовых ложки соли, все тщательное размешайте и окуните в смесь нож. Оставьте так на 15-30 минут. Далее извлеките и протрите тряпкой, и можете снова использовать нож для приготовления блюд.

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