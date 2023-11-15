«Вот вам и ответ, откуда лукашисты берут деньги» 9 15.11.2023, 12:19

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Почему власти поощрают алкоголизм в Беларуси.

Попались мне на глаза статистические данные о расходах на алкоголь, пишет читательница Charter97.org Мария из Минска.

Цифры рассчитаны на каждого жителя страны. И эти цифры неприятно впечатляют. В среднем это 50 рублей на человека. Вот вам и ответ, откуда лукашисты берут деньги на содержание своих выродков.

Пятьдесят рублей – это 5 бутылок водки. Это значит, что среднестатистический белорус еженедельно выпивает бутылку, чтобы не думать о своей тяжелой жизни, о своей неволе и безысходности.

Конечно же, сумма эта возникает из-за зависимых людей, которые не могут совладать с собой. Поэтому на улицах городов мы видим неухоженных, абсолютно больных, спитых людей. Государству такие люди выгодны, так как в течение недели они тяжело работают за мизерные деньги, а уже начиная с пятницы начинают заливать в себя алкоголь.

Муж моей родной тети всю жизнь работал водителем, поэтому четыре дня держал сухой закон, а вечером пятницы начинал свое пиршество, которое заканчивалось ночью в субботу, чтобы в понедельник пройти контроль и быть допущенным к работе. Дядя Николай уже давно на пенсии и слава Богу, как говорит моя тетя Проня, ослеп. Пропить свою пенсию он не имеет возможности, поэтому, можно сказать, это счастливый конец пьянству.

Но это больше исключение из правил. Чаще всего люди эти шляются от одного места работы к другому, работают за гроши, а все эти мизерные зарплаты пропивают и прокуривают. До пенсии в таких условиях далеко не все доживают.

В странах Европы с пьянством борются на всех уровнях, начиная от цены алкоголя и заканчивая лечением зависимости. А лукашистам выгодно иметь алкозависимых граждан. В таких людях и заинтересован агрофюрер. Ведь кто же в своем уме да на трезвую голову будет поддерживать бесноватого диктатора!

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