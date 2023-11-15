Пушкин ответил за Путина Телеграм-канал «СерпомПо»

15.11.2023, 18:31

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Цель «спецоперации» достигнута?

Вот и в Киеве снесли памятник Пушкину.

Цель «спецоперации» достигнута, Владимир Владимирович?

С демилитаризацией пока получается не очень, с освобождением «исконных русских земель» - а если послушать таких видных «историков», как замглавы Совбеза Медведев, то это вся территория Украины, кроме разве что Львова - тоже. Зато движение российских танков, ракетные и артобстрелы помогли «очищению» Украины от всего, что связано с советской и российской историей. Уже на конец прошлого года были снесено почти 100 памятников - от Екатерины II до воинов-освободителей и процесс все не останавливается.

Можно сколько угодно говорить о варварстве. Но когда гибнут живые люди, бессмысленно говорить о культуре и взывать к сохранению монументов. И бедный Пушкин отвечает за Путина.

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