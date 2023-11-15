Под Смолевичами в ноябре распустилась верба 15.11.2023, 22:05

Теплая погода, которая в последние месяцы установилась в Беларуси, приносит сюрпризы.

Под Смолевичами, например, в середине ноября проснулась верба. Видео опубликовал аккаунт Krai_smaliavitski в Instagram, отмечает «Зеркало».

Для Минщины это не первое природное удивление от осени. В сентябре в городах замечали цветущие каштаны. А в Стародорожском районе и вовсе собирали ноябрьский клубничный урожай.

Напомним, в начале второй половины недели погодные условия в стране будут определять малоактивные атмосферные фронты и прохладный влажный воздух. В результате их влияния ожидается облачная с прояснениями погода.

«В большинстве регионов кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Влажность до 90%. Ветер восточных направлений, умеренный. Ночью от -3 до + 3°C. Днем в четверг от +1°C по Витебской области до +8°C по Брестской, в пятницу до +3°C», — рассказывал синоптик Дмитрий Рябов.

В выходные, как ожидается, погода под влиянием ненастных атмосферных фронтов юго-запада Европы особо не порадует. Облачно. Пройдут осадки различной интенсивности. Влажность до 90%. Ветер восточной четверти, умеренный, временами порывистый. Ночью ожидается от -2 до +3°C, днем в субботу до +2°C, в воскресенье от -1 до +3°C.

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