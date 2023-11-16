Как в шпионских фильмах: автомобили Ford получат защиту от подслушивания 16.11.2023, 14:06

1,126

Конфиденциальность на максималках.

Ford подала заявку на новый патент, который позволит повысить конфиденциальность будущих авто бренда. Технология будет бороться с подслушиванием разговоров. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В Ведомство по патентам и товарным знакам США обнаружен патент инновационного рабочего места в автомобиле. Оно не позволит случайным прохожим услышать разговоры водителя и пассажиров.

Во время звонка в авто система будет измерять громкость разговора. Различные датчики будут фиксировать, слышен ли он окружающим. Если прохожий подойдет слишком близко, то снаружи будет проецироваться маскирующий звук.

Помимо этого технология способна бороться с подслушиванием разговоров даже внутри автомобиля. Например, если водитель и передний пассажир обсуждают что-то конфиденциальное, но задним пассажирам не нужно об этом знать. Для этого будут использоваться датчики и камеры.

Система сможет работать аналогичным образом даже с телефонными разговорами. При помощи разделения звука и машинного обучения, звук может быть направлен конкретному человеку так, чтобы другие не услышали его.

Пока технология находится на раннем этапе тестирования. Тем не менее не исключено, что систему получат будущие автомобили Ford.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».