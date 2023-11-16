«Никто не ожидает от универсала сюрпризов» 1 16.11.2023, 21:55

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Владелец «заряженной» Skoda Octavia честно рассказал о машине.

Skoda Octavia Сергея пример того, как стоковые версии авто превращаются во что-то большее, пишет abw.by. Далее – от первого лица:

– Весь мой автомобильный стаж в личном пользовании у меня были разные Golf, но в 2018 году пришло время нарушить эту традицию. Хотел универсал, обязательно полноприводный, потому как от переднего привода уже устал.

Начал искать варианты, их не так много было. Присматривался исключительно к VAG-группе: VW Passat B7 Alltrack или Golf 7 Alltrack, Audi. Но таких машин у нас на самом деле не было, выбирать было не из чего. Гнать откуда-то самому не хотелось, так что переключил свое внимание на Россию. Окончательное направление в поисках задал друг, у которого не первый год во владении Skoda Octavia RS с 2-литровым двигателем и DSG, и никаких проблем она не доставляла. Сейчас у этой Skoda пробег вообще 380 тысяч, поэтому ее моторов и коробок я не боюсь.

Поиски подходящего авто заняли около полутора месяцев. Я специально искал машину в синем цвете, так как это один из цветов автомобилей в версии RS. В поиске помогали друзья из РФ, сам бы я не знаю сколько времени на это потратил. Моя Skoda Octavia Combi нашлась в Орле: после одного владельца, с пробегом 100 тысяч километров и в весьма неплохом состоянии.

Пригнал машину и постепенно начал ее дорабатывать. Тот основной «конфиг», который есть сейчас, сформировался в 2019 году. Я хотел не просто придать Octavia внешний вид универсала версии RS, но и сделать так, чтобы она «была, а не казалась». Притом что универсал RS – довольно редкая машина даже на сегодняшний день.

С «внешкой» поработал достаточно плотно. Передний и задний бамперы, обвес – это всё от версий RS. Другие элементы вроде спойлера и диффузора – варианты тюнинга. Спереди был еще сплиттер, но на зиму он снят, потому что просто не переживет ее. Все значки с упоминаем 4х4 и RS убраны, чтобы не привлекать лишнего внимания. Прозрачные стекла задней полусферы были заменены на тонированные. Поставил кованые диски, установил боковые зеркала с фотохромом и динамическим повторителем поворота, а в конечном итоге в этом году еще и полностью перекрасил автомобиль.

Никакого «криминала» – просто дала о себе знать «косметика», которой много набралось за эти годы. А мне всё же хочется ездить на красивой машине. Покрасили всё, кроме крыши, – ее оставил на будущее для ребят с толщиномером. Кто-то наверняка не поймет этого: как потом крашеную машину продавать? А вот так и буду: напишу в объявлении, что «покрашена», и не надо на эту тему рефлексировать. Это обычная история для машин такого возраста, которые выглядят хорошо. Получилось всё очень свежо и нарядно. Пусть я и стараюсь особо никак не выделяться, но за счет цвета и общей ухоженности взгляды авто собирает.

Но не внешностью единой... Та же подвеска давно не стоковая. Автомобиль в занижении «евроспорт» с использованием тюнинг-компонентов. Это амортизаторы KONI STR.T, пружины ST KW-30, задняя «тележка» вообще вся целиком от RS FL 4x4 и стабилизатор от Audi TTS. Всё это было сделано в угоду управляемости. Машина стала жестче и собраннее, что ли. На некоторых глубоких ямах подвеску может пробить, но в целом «рулежка» того стоила. Как бонус – еще и внешний вид стал симпатичнее. С завода у машин этого поколения передняя колея шире задней, поэтому просто так, например, красивый вылет дисков не получить.

Двигатель здесь 1,8-литровый. По сути, он такой же, как и 2-литровый в настоящей RS-версии, отличается лишь объемом и турбиной. Вопрос с мощностью решил при помощи прошивки блока управления двигателя. Заниматься каким-то более серьезным тюнингом не хотел, тем более что и исключительно программными средствами получился очень достойный результат. Не знаю, сколько точно вышло лошадиных сил, но от 0 до «сотни» автомобиль разгоняется за 5,8 секунды, что уже как минимум на 1 секунду быстрее заводской версии RS. И я точно не зря искал именно полный привод. Сейчас независимо от времени года не нужно думать, как нажать на педаль «газа», чтобы колеса не начали «шлифовать».

И это еще не самая «злая» прошивка – она рассчитана на АИ-95 без попыток выжать из авто максимум. Как я уже говорил, мне важно быть, а не казаться. Я провожу много времени за рулем, за месяц проезжаю порядка 2,5-3 тысяч километров, поэтому для меня важно, чтобы машина была «обычной» в ежедневной эксплуатации. Расход по трассе получается около 7,5, на автобане при скорости 160-180 – около 9 литров.

С VAG при помощи прошивки блоков можно провернуть вообще множество трюков. Я не первый год в этом всём «варюсь», поэтому всё, что мне надо, делал самостоятельно. Например, тот же «робот» DSG6: он и так достаточно надежный за счет фрикционов в масляной ванне, но при помощи правильной прошивки коробке можно еще больше продлить ресурс, чтобы «мозги» лучше работали с давлением масла. И вообще это позволило сделать точки переключения более комфортными для повседневного пользования. По заводу первая передача здесь только для того, чтобы тронуться, и в пробках это работает так себе. К слову, это первый мой автомобиль с «роботом», и следующий, когда наступит время, скорее всего, тоже будем с ним.

Как я уже говорил, основной «конфиг» был построен в 2019 году, после чего менялись только отдельные мелочи. Например, в прошлом году установил руль с обогревом от последнего поколения Octavia A8 RS, селектор КПП с индикацией режимов от последнего Tiguan, камеру заднего вида с омывателем тоже от Tiguan, только уже предыдущего поколения. Вся прелесть в том, что VAG – это такой конструктор для взрослых, в который можно долго играть. С установкой того же руля пришлось немного повозиться, но в итоге всё сделано как с завода. И опять же не только красоты ради: в планах дооснастить авто Travel Assist.

Салон тоже не остался без доработок. Вообще еще при покупке авто были мысли заменить салон на максимальную версию от Passat B8 с памятью и массажем. Но на тот момент в продаже их не было, а потом я и сам как-то перегорел. Был банальный вариант установить сиденья от RS, но они мне сами по себе не очень нравились – платить за псевдоковши не хотелось. Так что ограничился установкой черного потолка от RS.

Еще из доработок – безрамочное салонное зеркало с ассистентом дальнего света FLA и головное устройство со SmartLink и навигацией от FL-поколения. Также замену претерпела акустика передних дверей, в дополнение к ней установлен усилитель и стелс-сабвуфер в багажнике. Сабвуфер специально делал и устанавливал в крыло, чтобы сохранить объем багажника, потому как я его использую регулярно.

Дополнительно шумоизолированы двери и потолок. Как показывает практика, работа именно с этими элементами дает максимальный эффект. Шумоизоляция в других местах не столько приглушает звуки, сколько дает лишний вес.

В текущем виде автомобиль практически идеален для меня. С 2018 года я проехал 150 тысяч километров и полностью им доволен. Надежность устраивает, динамики хватает, чтобы безопасно обгонять колонны фур на трассе, кузов универсал не раз выручал в жизненных ситуациях.

Но теперь такой автомобиль я бы уже точно не построил. Сейчас многие запчасти или не найти, или ценник будет такой, что ничего не захочется. Есть интересный факт: запчасти, на которых имеется надпись RS или что-то подобное, обладают удивительным свойством кратно расти в цене. Например, одна насадка на раздвоенный выхлоп в свое время мне обошлась в 150 долларов. С нового руля я умышленно убрал шильдик RS – так вот, его цена на тот момент сама по себе составляла 100 евро.

С доступностью всего этого тоже есть вопросы. На майских праздниках я полностью перебирал и обслуживал тормозную систему. Хотел установить сзади новые тормозные диски с проточкой, но выяснилось, что ждать их придется два месяца. Получается, что все работы, если хочется чего-то особенного, нужно планировать очень заранее.

Самое приятное, что машина ездит всегда и везде и неизменно приносит удовольствие. Я помню удивленное лицо водителя Pajero, когда мы были с семьей на отдыхе и я, не задумываясь, поехал вслед за ним по довольно рыхлому песку вдоль береговой линии моря. И такие случае вовсе не единичны, так как не все обращают внимание на Octavia, да еще и в универсале: для многих это просто машина, которая, как им кажется, ни на что не способна. Но стоит на ней прокатиться – и всё кардинально меняется.

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