В ночь на субботу белорусам стоит посмотреть на небо 16.11.2023, 23:46

Будет очень красиво.

К Земле приближается (точнее, возвращается, как и каждый год) метеорный поток Леониды, который смогут увидеть и в Беларуси. Наиболее эффектный звездопад ожидается в ночь с 17 на 18 ноября — в это время можно будет увидеть до 15 метеоров в час, пишет «Зеркало» со ссылкой на Live Science.

Ежегодно в середине ноября орбиту Земли пересекает шлейф частиц, оставленных кометой 55P/Темпеля — Туттля, — в это время на небе можно наблюдать настоящий звездопад.

Свое название — Леониды — явление получило от названия созвездия Лев (Leo на латыни), которое в Северном полушарии восходит на востоке. Именно в этом созвездии находится радиант метеорного потока — область, которая как бы «выбрасывает» метеоры, хотя падающие звезды будут разлетаться по всему небу.

Метеорный поток Леониды наблюдается ежегодно в период с 6 по 30 ноября, а его пик наступит совсем скоро — поздно вечером 17 ноября и продлится примерно до рассвета 18 ноября. В это время с Земли можно будет увидеть 10−15 метеоров в час.

Луна будет в растущей фазе (видимость 23%), однако она зайдет вскоре после захода солнца, так что небо будет достаточно темным для наблюдения. И все-таки, чтобы звездопад было видно лучше всего, имеет смысл выбрать место подальше от фонарей и других источников искусственного света, чтобы не «засветить» небосвод, — в идеале где-нибудь за городом.

Кроме того, Леониды считаются одним из самых быстрых метеорных потоков: они перемещаются со скоростью 71 километр в секунду. Так что стоит смотреть на небо очень внимательно, чтобы ничего пропустить.

К слову, 17−18 ноября в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Так что белорусам, которые соберутся наблюдать за Леонидами, должно повезти.

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