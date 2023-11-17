Россия пожаловались на «удар в спину» от «дружественных» стран 3 17.11.2023, 9:28

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Произошло неожиданное.

Переориентация с западных стран на «дружественные» юрисдикции проходит далеко не так гладко, как хотелось бы властям РФ. Бизнесу удалось перестроить цепочки поставок товаров с Запада на Восток, но в остальном — организовать потоки капитала и поставку технологий — дело почти не продвигается, пишет The Moscow Times.

Банки весьма осторожно работают с российскими клиентами, опасаясь вторичных санкций. Предпринимателям стало сложнее отправлять деньги за рубеж даже по сравнению с 2022 годом: тогда на отказ в проведении трансакций жаловалась лишь треть компаний, сейчас таких уже половина.

Еще хуже с привлечением капитала и инвестициями. Для этого надо наладить взаимодействие с депозитариями «дружественных» стран (они ведут учет ценных бумаг) — построить так называемые депозитарные мосты. «Построение депозитарных мостов с дружественными странами будет способствовать прямому доступу на рынки для инвесторов, проведению расчетов и выпуску ценных бумаг в национальных валютах», — пишет ЦБ в «Основных направлениях развития финансового рынка» на следующие три года. Но геополитика и санкционное давление затрудняют процесс, признал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин во время обсуждения этого документа в Думе.

Российский центральный депозитарий НРД с июня прошлого года находится под санкциями, но междепозитарный мост с Euroclear и Clearstream был взорван сразу после начала войны: два главных депозитария перестали проводить операции по с НРД. Осторожничают и «дружественные» страны, констатировал Чистюхин: «Хочу сказать одну важную вещь, что в этом вопросе не только наша сторона является определяющей. Нам нужна политическая воля наших партнеров <…> Мы полтора года над этим работаем, видим, что даже в том случае, когда есть экономический интерес, с точки зрения политики, геополитики, санкционного давления все намного сложнее».

Недавние санкции против СПБ Биржи, специализирующейся на торговле иностранными акциями, это подтвердили. Узнав о санкциях, ее иностранные контрагенты — неважно, из какой они юрисдикции, «дружественной» или «недружественной», — приостановили обработку любых связанных с биржей поручений, рассказывал ее новый руководитель Евгений Сердюков.

ЦБ пытается упростить иностранным инвесторам выход на российский рынок. Недавно иностранные банки и брокеры из «дружественных» стран были допущены к валютным торгам. Но вот выйти на рынки других стран российским эмитентам пока проблематично. «Есть и вторая сторона, когда мы там можем размещаться, те же панда-облигации, еще что-то. То есть сделать для себя более комфортным выход на дружественные иностранные рынки. Это тоже возможный вариант, это привлечение дополнительной базы инвесторов. Но, повторяю, здесь не одни мы принимаем решение», — признал Чистюхин.

Когда западные страны оказывают большое давление на ту или иную страну, она выбирает соблюдать санкции. Так было в Казахстане, ОАЭ, сейчас — в Израиле.

А проблемы с технологиями недавно ярко описал мэр Москвы Сергей Собянин: «Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жесткие. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война <…> Никто не хочет дарить технологии — ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт. Мы говорим: да нет, нам нужны в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени. Нам говорят: мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена — пожалуйста».

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