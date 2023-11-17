Эксперт: Кадыров собирает вассалов, готовясь к Третьей чеченской войне 17.11.2023, 15:01

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Рамзан Кадыров

Конфликт неизбежен.

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил уже 9 государственных наград за то, что публично избил русского.

Это очень тревожный сигнал для Кремля. Об этом в своем блоге пишет известный российский аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Со слов эксперта, награды Кадырову-младшему - это принесение влиятельными лицами в РФ вассальной клятвы чеченскому режиму.

«Чечня… собирает вокруг себя вассалов. Причина, кстати, вполне объективная: если «материковая» Россия все-таки свалится в катастрофу и начнет фазовый переход обратно в дичь Средневековья, то на ее территории очень быстро начнет формироваться удельное размежевание. И тогда крупные конгломераты будут измеряться, как в Средневековье: количеством и качеством своих систем «сюзерен-вассал», - объяснил эксперт.

Он предупредил, что попытка Москвы вернуть ситуацию в правовое русло и взять под контроль Чечню, приведет к катастрофе. В таком случае, вероятно, состоится уже третья по счету война Москвы с республикой.

«На одной территории две фазы развития вместе сосуществовать не могут, поэтому между Чечней и Россией неизбежно вспыхнет новый конфликт», - подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что Кадыров - один из немногих региональных лидеров России, у которого имеется свой силовой ресурс. И чеченский лидер активно усиливает свою личную армию, создавая новые подразделения и называя их в честь исторических персонажей, воевавших против Москвы.

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