Почти треть белорусов не работает по специальности 1 17.11.2023, 20:06

1,270

Работу по специальности бросают из-за низкой зарплаты и отсутствия карьерного роста.

Исследовательский центр сайта по поиску работы и сотрудников rabota.by провел онлайн-опрос среди пользователей сервиса, чтобы выяснить, сколько из них получили высшее образование и работают по полученной специальности. «Белсат» посмотрел, какие выводы получились.

В исследовании приняли участие 1820 человек. Более 60% из них получили высшее образование. Около 5% не имеют высшего образования на момент участия в опросе и не собираются поступать в вузы.

Соискатели работы без высшего образования считают, что диплом вуза не гарантирует трудоустройство. Еще часть специалистов не получили высшее образование из-за финансового положения, которое не позволяло обучаться платно.

При этом только 20% специалистов работают по полученной в высшем или средне-специальном учреждении специальности. Примерно 16% выбрали смежную профессию. Почти треть участников исследования не работает по специальности.

Более 60% специалистов, которые поменяли профессию после вуза, предпринимали попытки работать по специальности, однако отказались от этого по ряду причин, среди которых – низкая зарплата, неочевидные перспективы карьерного роста, плохие условия труда, понимание, что им не подходит полученная профессия.

Исследователи также спросили участников анкетирования о мотивации при выборе места обучения. Большинство респондентов ответили, что отталкивались от своих пожеланий, а также возможности поступить на бюджетную форму обучения.

Хотя 6 специалистов из 10 довольны полученным образованием, знаниями и навыками, более 80% респондентов планируют повышать свой профессиональный уровень с помощью дополнительного образования – онлайн-курсов, тренингов и других инструментов.

Белстат сообщал, что в сентябре этого года в экономике Беларуси были заняты 4 137 900 человек. Это на 35 тысяч меньше, чем в начале года, и на 192 тысячи меньше, чем было в январе 2020-го. Число потерянных за неполные три года работников сравнимо с количеством жителей Бобруйска. При этом, несмотря на нехватку работников, в Беларуси продолжаются увольнения по политическим причинам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».