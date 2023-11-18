Зачем нужно пить теплую воду с утра: результат удивит любого 18.11.2023, 9:32

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Назван способ, как делать это с максимальной пользой для организма.

Привычка начинать день с кофе - не самая лучшая идея, куда лучше выпить стакан воды, а если она еще и теплая, то это настоящий подарок своему организму.

Сайт glavred.info рассказал, что будет, если каждое утро пить горячую воду натощак.

Зачем пить теплую воду с утра

Пользу теплой воды натощак невозможно недооценить. Утренний прием стакана такой воды может оказать положительное влияние на пищеварительную систему и главное - вывести из организма шлаки. Все дело в том, что теплая вода расширяет сосуды и выводит токсины через потоотделение и мочевыводительную систему. Как следствие - проблем с кожей становится меньше, а организм очищается.

Однако для того, чтобы вода имела правильное влияние на организм, необходимо знать, как правильно ее пить. Стакан воды необходимо нагрет до 30 градусов, однако кипятить ее ни в коем случае нельзя. Также стоит постепенно увеличивать количество воды до двух стаканов. Пить ее необходимо медленно, маленькими глотками и по чуть-чуть.

Подробнее о том, для чего пить теплую воду утром, смотрите в видео:

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