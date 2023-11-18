СМИ: Каждый четвертый белорус терял деньги из-за мошенников 1 18.11.2023, 9:47

Вернуть средства смогли только 4%.

Почти четверть белорусов теряли деньги в результате телефонного или онлайн-мошенничества. Однако в банк обратился только каждый второй пострадавший (54%), из них вернуть средства смогли только 4%. К такому выводу пришла «Лаборатория Касперского» в очередном исследовании, сообщает officelife.media.

Больше всего пострадали те, кто столкнулся с телефонным мошенничеством. Здесь среди пострадавших 61% граждан лишились более 50 рублей, а 41% — более 175 рублей. Для сравнения: в результате обмана в интернете 43% опрошенных лишились более 50 рублей.

Большинство опрошенных подтвердили, что, беспокоясь о безопасности, не сообщают свои персональные данные по телефону и не переходят по подозрительным ссылкам. Однако немногие используют специальные решения: лишь у 6% установлен определитель номеров, у 30% — защитное решение от цифровых угроз. Между тем специализированные программы — как раз важная мера. Вместе с нетехническими способами защиты они значительно повышают безопасность пользователей, комментирует эксперт по кибербезопасности Kaspersky Татьяна Шишкова.

Чтобы повысить уровень защиты физлиц, эксперты Kaspersky рекомендуют соблюдать несколько правил:

критически относиться к «щедрым» деловым предложениям в Сети;

не передавать никому пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из СМС и push-уведомлений;

использовать специальные решения, которые не позволят перейти по фишинговой ссылке и подскажут, если на номер поступали жалобы о мошенничестве.

Опрос белорусских пользователей проведен компанией OnIn по заказу Kaspersky зимой 2023 года. В нем приняли участие 505 человек из разных городов, в том числе Минска, Могилева, Гомеля, Витебска, Гродно, Бреста.

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