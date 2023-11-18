Юг Беларуси накрыло первым снегом 18.11.2023, 14:12

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Жители Бреста показали, что происходит в городе и районе.

В Бресте и некоторых районах области рано утром 18 ноября выпал первый снег (впрочем, некоторые делились кадрами оттуда еще днем ранее).

Радостные местные жители стали массово записывать под зимние песни ролики в TikTok и делится фотографиями пушистой белой красоты в других соцсетях, передает telegraf.news.

А дети в одном из двором даже попытались слепить снеговика (но, скорее, «грязевика»).

По данным Белгидромета, в Бресте на утро 18 ноября снежный покров составил 2 см.

А вот как это выглядит в реальности.

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