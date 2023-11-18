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«Отработал полгода, психанул — и полетел в Тай»

  • 18.11.2023, 14:44
«Отработал полгода, психанул — и полетел в Тай»

Белорусские айтишники рассказали, куда и за сколько ездили на зимовку.

Наступает зима, солнечные дни становятся все короче. Журналисты Dev.by спросили айтишников, куда отправиться на зимовку.

Константин, был вместе с женой 2 месяца на Бали

– Мы с супругой с марта 2022 года отправились в путешествие, которое продолжается до сих пор. Жили на Шри-Ланке, затем в Грузии, оттуда решили лететь в Малайзию на несколько недель, затем на Бали. После переехали в Польшу. Но зимовкой считаем именно Бали, потому что были там в зимние месяцы. Там хороший сервис и чисто на улицах. Немного отпугивали истории про криминал и воровство у туристов. Но если заботиться о безопасности, то все должно быть хорошо.

Виза в Индонезию оформляется на 30 дней по прилете (с этого года можно оформлять онлайн) с продлением еще на месяц. После этого нужно выезжать. Альтернативный вариант, если хочется пожить подольше, – оформить бизнес-визу. Нужны документы от индонезийской стороны с приглашением.

Работодателя я предупредил, что улетаю на несколько месяцев. Оговорили, что после 17:00 по Европе я недоступен (полночь по местному времени). Начинал рабочий день около 14-15 по местному (7-8 утра по Европе). Благодаря такому графику все утро было свободно для поездок на пляж, водопад или в национальные парки.

За всю поездку мы потратили около 8500$

Стоимость зимовки на Бали зависит только от желаний. Есть лакшери инстаграмные виллы по 100$+ за сутки, есть жилье попроще. Средняя цена, я бы сказал, 30$. Если искать жилье на долгий срок напрямую у местных, выйдет дешевле. Но на два месяца хватило AirBnB – мы хотели пожить в разных районах острова по несколько недель.

Завтраки готовили себе сами. В основном питались в кафе либо ресторанах или с помощью доставки из них. Есть крутые кафе и рестораны, открытые иностранцами, с европейским ценником, есть заведения попроще. Как оказалось, на Бали проходит много концертов популярных в наших широтах музыкантов, комиков. Билеты стоят как в Варшаве.

Мы были в сезон дождей, частенько дождь заставал не в самых удобных местах. Приходилось слезать с байка, надевать дождевики и ехать дальше в них. А по мокрому асфальту по извилистым дорожкам в горах на байке с маленькими колесиками ехать довольно стрeмно. На Бали огромное количество скутеров, я такого нигде не видел. Очень красивые водопады, рисовые поля.

Была экстремальная поездка на лодке на соседний остров. Туда доехали нормально, а обратно погода изменилась – и эту бедную лодку подбрасывало очень сильно. На днях я увидел видео, как похожую лодку на одной из волн от удара просто сломало пополам.

Запомнился Новый год, первый в путешествии, мы его провели в Beach Club в бассейне под диджейский сет с фейерверками.

Денис, мобильный разработчик. Провел месяц в ОАЭ и 8 дней на Мальдивах

– Я из Варшавы, уже более 4 лет работаю мобильным разработчиком. Прошлой зимой я закончил долгие отношения, нужно было отвлечься. Решил поехать на зимовку в ОАЭ и на Мальдивы.

ОАЭ – отличная страна для зимовки. Был там уже несколько раз и точно знал, что хорошо проведу там время (и поработаю, и отдохну, и познакомлюсь с классными людьми, и на ивенты крутые схожу). Мальдивы – более спонтанная идея: увидел, что есть удобный рейс без пересадок за какие-то 100$ из Абу-Даби в Мале (столица Мальдив) и понял, что надо брать.

Про цены: на жилье мы отдали 3300$

В ОАЭ на жилье мы отдали 3300$ за 2 недели (жил с друзьями по 2 или 3 человека) – нам важен был вид, поэтому выбирали Дубай Марину и квартиры на 60 этаже и выше, с видами то на пальму, то на пролив, то на колесо обозрения.

Жилье на Мальдивах обошлось примерно в 1500$ (два номера) на неделю. В сумму включено питание и развлечения.

Вот сколько стоили развлечения в Дубае:

стрельба из пистолета – 50$;

водные мотоциклы (JetSki) – 115$ за час и 70$ за полчаса (разные локации);

катания по пустыне – 60$ за пару часов.

В заведениях в ОАЭ очень разные цены. Потолка просто нет. В среднем выходило по 40–60$ на человека. Самое дорогое – около 150$ на человека.

Когда работали дома, брали доставки, благо сервис в ОАЭ идеальный: в любое время суток тебе за 20 минут привезут и здоровую еду, и био, и пончики (каждый вечер и ночь мы их заказывали – это был ужас), стоимость доставок ниже, чем в заведениях, тут обычный обед стоит в районе 15$.

На Мальдивах обычно все включено в стоимость отеля (все базовые водные развлечения, питание и т.д.), у нас это не входило в стоимость, но стоило почти ничего: условно 1$ в час покататься на сапсерфе. Обеды и ужины по 10–15$ – но выбора не было, мы ведь в океане на острове.

Я работал удаленно, не сообщал работодателю. С ОАЭ разница во времени была небольшая, а на Мальдивах просто начинал работу в середине дня по местному времени, а с утра отдыхал на пляже или купался.

Очень понравился звездопад в ОАЭ, поездка на JetSki (и первый раз, второй). Классные моменты свободы, эмоций, драйва.

Без приключений не обошлось: нас не хотели пускать на Мальдивы, потому что у нас не было брони отеля и билетов назад. Поездка туда была спонтанным решением, и мы думали забронировать все на месте. Пришлось прямо на границе искать отель. До нашего острова еще нужно было плыть два часа по океану с пересадками. Отель обо всем позаботился, но все равно.

Визы в ОАЭ и на Мальдивы не нужны, въезд свободный на какое-то время (точно не помню), вроде для ОАЭ это три месяца в полгода, но могу ошибаться; для Мальдив, кажется, месяц или тоже три.

В это время моя квартира обычно простаивала. Зачастую оставлял ее кому-то из друзей из Беларуси, чтобы они пожили в ней, но оплачивал аренду я.

Плюсы зимовки:

не тратишься на зимние вещи, а «инвестируешь» эти деньги в поездку;

из-за солнца остаешься в отличном настроении;

не сидишь зимой дома, как это, вероятнее всего, было бы в Варшаве, а исследуешь мир.

Минусы зимовки:

не люблю сильную жару;

в таких странах днем бывает сложно находиться на улице даже зимой, поэтому часто по улице мы передвигались на такси.

Рекомендую:

покупайте билеты и бронируйте отели заранее;

на Мальдивах узнавайте, насколько далеко остров находится от столицы;

запаситесь международными водительскими правами – с просто беларускими вы не арендуете машину;

следите за акциями Wizzair из Польши в Абу-Даби.

Мое путешествие обошлось мне в 5-6 тысяч долларов.

Андрей, айтишник-многостаночник. 10 лет ездил зимовать в Таиланд

– Последний год живу в Кракове, до этого жил в Минске. В айтишке более 10 лет: дизайнером, разработчиком, менеджером разработки, сейчас безработный, ковыряю AI-темы.

Первый раз поехал зимовать в конце 2011-го. Устроился в свою первую большую айтишку, отработал полгода, перегорел, психанул, уволился и полетел в Тай. Тогда у айтишников это только набирало моду. Просидел 6 месяцев на острове Самуи, познакомился с кучей крутых ребят там и влюбился в эту страну.

С тех пор ездил зимовать в Тай почти каждый год или через год. В сумме за все время прожил там года два. Последние годы ездил в провинцию Чиангмай на севере страны. Нет моря, но есть крутейшие горы и возможности для путешествий. Природа там топ, и айти-комьюнити более адекватное. Туда не едут люди, которым лишь бы было морько.

Когда-то эта провинция была в топах рейтингов диджитал-номадов, но в последнее время в тех краях фермеры сильно палят свои поля. Ужасный смог весной, а в остальные месяцы – лучший Таиланд.

Последняя моя зимовка с 2021 на 2022 год была на Бали. Прожил там полгода, застал начало войны.

На мой взгляд, Бали заметно уступает Таиланду. Разница в ВВП на душу населения в Таиланде и Индонезии – почти в два раза. Когда у людей больше денег, то они больше вкладываются в окружающую инфраструктуру. На Бали круто съездить туристом на месяц, но жить я выбираю все же в Таиланде.

Во время зимовок иногда работал, иногда жил на сбережения. До ковида в Таиланде можно было жить на 800–900$ в месяц: снимать байк, нормальные апартаменты и питаться вне дома. После ковида и войны умножайте на два. На Бали до войны снять дом можно было за 700–800$, сейчас это тоже минимум х2.

Если вы едете в первый раз на зимовку, то лучше не работать, а путешествовать. Да и работать вряд ли получится – слишком много искушений вокруг.

Лайфхаки:

Ищите жилье ногами: просто ездите, смотрите на таблички «For rent» на домах и звоните. Можно найти apartment buildings на Google Картах, поезжайте на ресепшен и разговаривайте. На Бали нормально искалось через маркетплейс Facebook.

Никогда никому не давать свой паспорт в залог машины или мотобайка. Знаю тысячу и одну историю, как у людей, которые оставили паспорт в залог за байк, потом выманивали бешеные суммы денег за мелкие царапки. Полиция ничем не может помочь.

Сейчас, когда я живу в Кракове и арендую квартиру за сумасшедшие деньги, мысли о зимовке рушатся на просчетах, сколько нужно впустую спустить денег за квартиру тут. Плюс перелет стал заметно дороже. Раньше можно было взять билет туда и обратно примерно за 500$, сейчас это более 1000$.

Ну и главный лайфхак – южная Турция. Открыл для себя его после начала войны. Прожил полгода в Фетхие. Гораздо ближе, есть пешеходная инфраструктура, парки и набережные для прогулок. Всю зиму светит солнце, температура около 15 градусов – красота. И намного проще с визами.

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