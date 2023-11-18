Каждый четвертый белорус терял деньги в результате мошенничества 18.11.2023, 22:52

Вернуть средства смогли только 4%.

Четверть жителей Беларуси теряли деньги в результате телефонного или онлайн-мошенничества. При этом в банк обратился приблизительно каждый второй пострадавший (54%), но вернуть средства смогли только 4%, показало исследование Kaspersky, пишет издание «Белорусы и рынок».

Те, кто столкнулся с телефонным мошенничеством, понесли большие потери, чем те, кто попался на удочку злоумышленников в интернете. Так, 43% опрошенных белорусов лишились более 50 рублей в результате действий мошенников в сети. Среди тех, кто повелся на телефонный обман, 61% респондентов лишился более 50 рублей, а 41% — более 175 рублей.

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы, поэтому порой даже осведомленный пользователь может стать жертвой обмана, указывают авторы исследования. По данным опроса, большинство респондентов предпринимают действия, чтобы обезопасить себя от мошенничества. Например, не сообщают свои персональные данные по телефону, не переходят по подозрительным ссылкам.

Однако не так уж много людей используют специальные решения: у 6% установлен определитель номеров, у 30% — защитное решение от цифровых угроз.

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