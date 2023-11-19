Соцсеть Илона Маска потеряла крупнейших рекламодателей 19.11.2023, 3:55

Все из-за антисемитских постов.

Крупнейшие рекламодатели приостанавливают сотрудничество с соцсетью Х после поддержки Илоном Маском антисемитских высказываний.

Об этом сообщает ВВС.

Приостановить рекламу на Х приняли решение Apple, Disney, IBM, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Lionsgate и другие.

Это решение бизнес-гиганты приняли после того, как Илон Маск поддержал антисемитские высказывания в своей соцсети Х. Например, на одно из подобных сообщений он ответил словами «собственно, это правда».

Платформа X отказалась напрямую комментировать этот пост Маска. Комментируя одно из сообщений главы Х, представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал его «отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти». Позже генеральный директор X Линда Яккарино написала: «X всегда предельно чётко заявляет об усилиях компании по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. Этому нет места нигде в мире — это уродливо и неправильно. Точка».

Также ранее американская левонаправленная группа Media Matters for America обнаружила, что реклама в Х появляется рядом с пронацистскими сообщениями. Например, реклама известных компаний стоит рядом с цитатами Гитлера и одобрительными отзывами о нацистах.

В ответ Маск пригрозил Media Matters «термоядерным судом» за исследование рекламных объявлений. Он утверждает, что исследователи «исказили реальную картинку, которую видят пользователи Х», чтобы «взорвать принцип свободы слова и ввести в заблуждение рекламодателей».

Первой компанией, отозвавшей свою рекламу на Х, стала IBM. В компании заявили, что соседство их рекламы рядом с нацистским контентом «абсолютно недопустимо». После этого к IBM присоединились другие компании и Европейская комиссия.

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