Эксперт объяснил, с какой целью Патрушев зачитал некролог Путину 19.11.2023, 9:09

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Олег Жданов

Уже случилось?

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Олег Жданов озвучил свою версию событий, которые сейчас происходят в РФ.

Николай Патрушев, который является неформальным президентом РФ, на днях неожиданно выступил со странной речью, словно говорил о Путине в прошедшем времени, и Олег Жданов объяснил, зачем ему это было нужно.

Офицер ВСУ заявил, что это своего рода подготовка россиян к тому, что скоро произойдет смена власти.

Это попытка проверить готовность общества к неизбежному.

Военный эксперт напомнил о недавнем выступлении Николая Патрушева: «Это как «пробный шар». Эту речь запустили для того, чтобы, во-первых, подготовить общество, а, во-вторых, посмотреть обратную реакцию на эту речь. Кстати, это очень вписывается в концепцию распространения новостей в виде слухов. Патрушев был в черном, строгом одеянии, говорил, не сказано, что о Путине, но понятно, что о руководителе (а кто у него руководитель), и он говорил о нем в прошедшем времени. Такое создавалось впечатление, что он зачитывает некролог».

После этого полковник запаса ВСУ прокомментировал речь Патрушева о Путине: «Мне кажется, что это не просто так, это не оговорка по Фрейду. Мне кажется, что это запускают в общество уже соответствующую информацию в плане того, что с вождем может что-то случиться, может быть, в ближайшее время или уже случилось».

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