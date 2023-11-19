Когда запустят электричку до Национального аэропорта «Минск» 3 19.11.2023, 19:06

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Минтранс дал ответ.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в интервью телеканалу «Беларусь 1» озвучил сроки запуска электрички до Национального аэропорта «Минск».

Он уточнил, что имеется отдельный указ президента Беларуси, добавив, что уже в 2023 году завершается проектирование железной дороги в Национальный аэропорт «Минск». По его словам, сейчас проводится экспертиза. Глава Минтранса обратил внимание на то, что, в том случае, если проект пройдет, то в дальнейшем запланировано определение этапа реализации задумки, а также поиск средств для того, чтобы организовать движение электрички в направлении аэропорта.

- Надеюсь, это будет к 2027 году, - сказал Ляхнович.

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