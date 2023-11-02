Ученые пересмотрели оптимальную продолжительность сна 2.11.2023, 4:04

Сколько нужно спать?

Идеальная продолжительность сна — давний вопрос, на который исследователи предлагают разные ответы и аргументы. Обычно взрослым рекомендуют отдыхать не менее семи-восьми часов: считается, что более короткий сон может негативно влиять на физическое, психическое и когнитивное здоровье, повышать риск развития деменции и болезни Альцгеймера. С другой стороны, предыдущие исследования показали, что люди, предпочитающие подольше поспать ночью и подремать днем, имеют повышенный риск острого нарушения кровообращения в мозге, пишет Naked Science.

Тем не менее ученые до сих пор достоверно не выяснили, какое количество сна связано со здоровьем мозга и существует ли причинно-следственная связь между ними. С этой проблемой решили разобраться сотрудники Университета Осло (Норвегия) вместе с коллегами из Дании, Швеции, Испании, Великобритании, Германии, Швейцарии и США. Их статья опубликована в рецензируемом научном журнале Nature Human Behaviour.

Исследователи напомнили, что состояние мозга включает в себя множество параметров, среди которых — скорость атрофии его коры при старении, когда объем коркового вещества уменьшается примерно на 15−20 процентов. Этот процесс может ускоряться при снижении когнитивных функций, болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых нарушениях. Более низкие показатели атрофии связаны со здоровым образом жизни.

«Следовательно, если недостаток сна пагубно воздействует на мозг, вполне вероятно, что он будет коррелировать с более высокими показателями атрофии. Тем не менее комиссия журнала Lancet по профилактике деменции и эксперты Всемирной организации здравоохранения не посчитали доказательства роли сна в нейродегенерации достаточно убедительными, чтобы включить его в число 12 потенциальных факторов риска. И лишь в нескольких исследованиях проверяли связь между продолжительностью сна и атрофией мозга с помощью МРТ», — добавили авторы работы.

Они проанализировали 8153 результата МРТ головного мозга 3893 жителей Европы и США в возрасте от 20 до 89 лет. Диагностику проводили в среднем на протяжении 2,51 года (максимум — 11,2 года). Также учитывали индекс массы тела, уровни дохода и образования, наличие симптомов депрессии. В дополнительный анализ включили 51 295 результатов МРТ более чем 47 тысяч участников. Некоторые люди прошли генетический анализ для дальнейшего изучения взаимосвязи сна и состояния мозга.

Продолжительность сна, которую измеряли с помощью Питтсбургского индекса качества сна, Каролинского опросника и других методов анкетирования, в среднем оставалось стабильной у участников исследования — семь часов на протяжении жизни, то есть на уровне либо чуть меньше рекомендуемой нормы. Эти данные сравнили с результатами кортикального анализа, уделив особое внимание толщине коры головного мозга.

В итоге ученые пришли к выводу, что продолжительность сна не связана с истончением коры, потерей объема либо изменениями площади. Пол участников и возраст тоже не сказались на результате. Тогда авторы научной работы решили рассмотреть всю выборку перекрестных данных и рассчитать, сколько часов сна коррелирует с максимальным относительным объемом головного мозга и толщиной коры.

Выяснилось, что 6,5 часа — оптимальная продолжительность ночного отдыха (критический нижний предел — 5,7 часа, верхний — 7,3 часа), причем не только для мозга, но и для качества сна в целом. Именно такое количество часов ассоциировалось с максимальным объемом подкорковых структур, самыми маленькими желудочками мозга и наиболее толстой корой.

«В совокупности лонгитюдные, перекрестные и генетические данные продемонстрировали, что короткая привычная продолжительность сна слабо связана с ухудшением состояния мозга у здоровых взрослых, а сон менее семи часов коррелирует с наиболее благоприятным его состоянием», — подытожили исследователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».