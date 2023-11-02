Политолог: Запад должен поставить Лукашенко на место 2 2.11.2023, 16:09

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Григорий Месежников

Белорусский режим может нарваться на превентивные меры.

Заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко угрожает «прорубить жизненно важный коридор» через Литву с помощью оружия, чтобы получить доступ к транзиту товаров.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать слова Муравейко словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова:

— Содержание этого заявления свидетельствует о том, что оно сделано неадекватным, оторванным от реальности человеком. Как можно прорубать какой-то коридор для транзита товаров? Это какой-то бред. Если бы Запад всерьез воспринимал сказанное Муравейко, они уже должны были бы подготовиться к нападению. Может быть — предпринять превентивные шаги.

За этим может стоять фрустрация, неудовлетворенность от той ситуации, в которую попала Беларусь под управлением диктаторского режима Лукашенко. Им действительно нужно каким-то образом решать ситуацию, созданную их репрессивной политикой и отношением с западными странами, а также союзничеством с РФ. Это все в целом не позволяет Беларуси развиваться как нормальному государству.

Проблемы режиму приносят и санкции, поэтому они и выступают с такими чудовищными, абсолютно бредовыми идеями.

— Сохраняется ли военная опасность для стран Европы со стороны режима Лукашенко?

— Он уже себя показал в качестве, прежде всего, российского инструмента проникновения в Европу. Имею в виду происходящее на границе Беларуси с Польшей и Литвой еще до начала полномасштабной войны в Украине, когда Лукашенко был частью игры на ослабление Запада.

Военную же угрозу он может представлять только в том случае, если станет частью военных действий именно РФ. Пока же потенциал Запада не позволяет России по полной разыграться на этом пространстве.

Как самостоятельный военно-политический актор, думаю, что Лукашенко угрозы не представляет. Если вдруг в Кремле решат, что пора начитать более масштабные действия, уверен, что Беларусь они будут использовать в качестве плацдарма.

Со стороны Лукашенко, конечно же, это будет очередным предательством национальных интересов белорусского народа и Беларуси как самостоятельного государства. Этим самым он поставил бы под угрозу само существование белорусского государства.

— Учитывая такие заявления Совета безопасности Беларуси, каким должен быть ответ стран Запада?

— Страны Запада должны поставить на место людей такого типа. Ответные дипломатические шаги были сделаны.

Подчеркну, что Запад очень внимательно следит за ситуацией на территории Беларуси, отслеживает все заявления. Если бы они действительно пытались прорубить какой-то коридор для прохождения товаров, это просто вышло бы за все адекватные рамки. Последствия были бы очень неприятными для самого белорусского режима.

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