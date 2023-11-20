Белорусский банк объявил о новшествах в переводах в Польшу 20.11.2023, 10:34

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Новые условия вступают в силу с 20 ноября.

Белорусский «Приорбанк» объявил об изменениях в международных переводах в Польшу. Новые условия вступают в силу с 20 ноября.

«С 20 ноября 2023 года совершать международные переводы через Приорбанк в Польшу в евро стало еще удобнее. Оплачивайте обучение либо переводите денежные средства близким и друзьям по комфортной стоимости. Величина платы — 0,5%, минимальная сумма комиссии составляет 150 BYN, максимальная —2 500 BYN», – говорится в сообщении банка.

Отмечается, что перевод осуществляется в адрес банка-получателя PKO Bank Polski S.A.

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