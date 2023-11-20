В судах идут разборки из-за завода, который развалил Лукашенко 1 20.11.2023, 12:00

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Инициатор суда — «Беларусбанк».

В Экономическом суде Витебской области на 27 декабря назначено заседание по экономической несостоятельности (банкротстве) «ММПЗ-групп». Компания ранее управляла частным миорским заводом, который впоследствии национализировали. Информация о судебном заседании размещена на сайте Верховного суда, обратило внимание «Зеркало».

Заседание, которое запланировано в Экономическом суде Витебской области на конец декабря, будет проходить по иску «Беларусбанка». Это финучреждение кредитовало «ММПЗ-групп», которой принадлежал Миорский металлопрокатный завод. 27 декабря как раз истекает срок ликвидационного производства этой компании, его ранее продлевали в сентябре и ноябре этого года.

Тем временем Экономический суд Минска 12 сентябре рассмотрел иск «ММПЗ-ГРУПП» к компании «АРТСТИЛКОМ», которая занималась строительными работами, но теперь проходит ликвидацию. Сейчас стало известно, что в итоге суд принял решение понудить «Артстилком» включить в реестр требований кредиторов запрос «ММПЗ-групп» на возврат задолженности в 6764 рубля.

В июне 2021 года, незадолго до визита на предприятие в Миорах Александра Лукашенко, силовики задержали его руководителей.

После этого чиновники взялись «спасать» предприятие. В итоге в 2022 году все активы и долги Миорского металлопрокатного завода перешли новой государственной фирме, ее учредил «Белцветмет». В августе прошлого года Александр Лукашенко заявил о национализации завода «в связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства», тогда политик возмутился, что «идеальное предприятие превратили в банкрота».

В ноябре прошлого года завод в Миорах передали созданному госпредприятию «Металлопрокатная компания», которая работает под брендом Tinergy. Она подчиняется «Белцветмету». Руководство предприятия уверяет, что в государственных руках завод работает успешно, с «уверенностью в завтрашнем дне». Однако по решению Совмина предприятие не публикует финансовую отчетность.

Что касается «Беларусбанка», то он участвовал в финансировании приобретения основного технологического оборудования. В 2015 году компания брала кредит для финансирования поставок технологического оборудования из Германии. «Заключены кредитные договоры на общую сумму 106,2 млн евро за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH», — сообщала пресс-служба банка. Для этого «Беларусбанк» привлекал ресурсы немецких банков. На заводе уточняли, что кредиты брали на 10 лет «под беспрецедентно низкую процентную ставку» и без привлечения гарантий правительства Беларуси.

11 сентября этого года на аукционе пытались продать имущество «ММПЗ-групп» на сумму почти 1,5 млн рублей, следует из данных Единого государственного реестра сведений о банкротстве. Однако торги не состоялись, не нашлось желающих купить имущество.

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