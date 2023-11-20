Сколько стоят и как выглядят самые дешевые электромобили, продающиеся в Беларуси 20.11.2023, 13:11

Мода на электромобили в нашей стране набирает обороты.

Bar24.by посмотрел, почем продают самые дешевые электрокары в Беларуси. И что можно получить за эти деньги.

Цены на электромобили, продающиеся по объявлениям в Беларуси, стартуют от $3500 в эквиваленте. И доходят до 215,5 тысяч.

В Барановичах выбор электрокаров небольшой. И предлагаемые варианты сложно назвать бюджетными. На популярном сайте по продаже авто мы нашли всего четыре таких объявления. Электромобили в Барановичах продаются по цене от 11,5 до 21,9 тысячи долларов.

А вот как выглядят самые бюджетные электрокары которые можно купить с рук в Беларуси.

Sidus A01 – $3500

Год: 2020

Запас хода: 100 км

Пробег: 14000

Город: Минск

Renault Fluence Z.E. – $5500

Год: 2011

Запас хода: 80 км

Пробег: 95000

Город: Береза

Citroen C-Zero – $5600

Год: 2011

Запас хода: 100 км

Пробег: 120000

Город: Минск

Mitsubishi i-MiEV – $5650

Год: 2010

Запас хода: 90 км

Пробег: 98000

Город: Минск

Nissan Leaf I – $6400

Год: 2011

Запас хода: 65 км

Пробег: 155000

Город: Жодино

Chevrolet Spark M300 – $6500

Год: 2013

Запас хода: 150 км

Пробег: 121000

Город: Минск

Smart Fortwo II – $6700

Год: 2014

Запас хода: 120 км

Пробег: 72000

Город: Слоним

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