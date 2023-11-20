Сколько стоят и как выглядят самые дешевые электромобили, продающиеся в Беларуси
- 20.11.2023, 13:11
Мода на электромобили в нашей стране набирает обороты.
Bar24.by посмотрел, почем продают самые дешевые электрокары в Беларуси. И что можно получить за эти деньги.
Цены на электромобили, продающиеся по объявлениям в Беларуси, стартуют от $3500 в эквиваленте. И доходят до 215,5 тысяч.
В Барановичах выбор электрокаров небольшой. И предлагаемые варианты сложно назвать бюджетными. На популярном сайте по продаже авто мы нашли всего четыре таких объявления. Электромобили в Барановичах продаются по цене от 11,5 до 21,9 тысячи долларов.
А вот как выглядят самые бюджетные электрокары которые можно купить с рук в Беларуси.
Sidus A01 – $3500
Год: 2020
Запас хода: 100 км
Пробег: 14000
Город: Минск
Renault Fluence Z.E. – $5500
Год: 2011
Запас хода: 80 км
Пробег: 95000
Город: Береза
Citroen C-Zero – $5600
Год: 2011
Запас хода: 100 км
Пробег: 120000
Город: Минск
Mitsubishi i-MiEV – $5650
Год: 2010
Запас хода: 90 км
Пробег: 98000
Город: Минск
Nissan Leaf I – $6400
Год: 2011
Запас хода: 65 км
Пробег: 155000
Город: Жодино
Chevrolet Spark M300 – $6500
Год: 2013
Запас хода: 150 км
Пробег: 121000
Город: Минск
Smart Fortwo II – $6700
Год: 2014
Запас хода: 120 км
Пробег: 72000
Город: Слоним