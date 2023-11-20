Ученые посчитали, сколько мяса, молока и картошки съедает белорус в год 3 20.11.2023, 14:14

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И других продуктов.

Сколько мяса, молока, овощей и фруктов потребляет один житель Беларуси в год, рассказала БЕЛТА заместитель директора по научной работе Института системных исследований в АПК НАН Беларуси Светлана Кондратенко.

Она отметила, что в среднем на каждого белоруса в год потребляется 98 кг мяса и мясопродуктов, 238 кг молока и молокопродуктов, 92 кг фруктов, ягод и продуктов их переработки, 174 кг овощей, бахчевых и продуктов их переработки, 161 кг картофеля и картофелепродуктов, 78 кг хлебопродуктов, порядка 40 кг сахара, 18 кг растительного масла, 265 штук яиц.

— Около 80% продуктов, приобретаемых населением, — именно отечественного продовольствия. По ряду значимых товарных категорий удельный вес отечественной продукции в розничном товарообороте достиг 100% (это молочные продукты, мясо и мясные продукты, сахар), — рассказала замдиректора.

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