«Эта цель подвязана под два выступления Путина» 1 20.11.2023, 15:43

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Александр Коваленко

Украинский эксперт рассказал, как Авдеевка выматывает россиян.

В отчете Института изучения войны (ISW) аналитики сообщили, что украинские войска провели успешную контратаку в районе Авдеевки и продвинулись вперед.

Более подробно о ситуации на самом горячем участке фронта сайту Charter97.org рассказал украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко:

— Дело в том, что та контратака, о которой идет речь, проходила в районе села Степовое. Россияне некоторое время назад смогли пересечь железную дорогу и выйти на правую сторону от нее. Там просто такая специфика, что село Степовое граничит с железкой, практически примыкает, небольшое расстояние между ними. Когда выходишь по правую сторону от железной дороги, то можно сказать, что попадаешь на околицы самого села.

Россиянам не удавалось закрепиться на этих позициях, но они имели возможность их использовать для постоянных атак в направлении Степового. Силы обороны Украины провели контратакующие действия, которые отбросили россиян по левую сторону железки, и в настоящее время эта локация контролируется украинскими военными, что в свою очередь минимизирует угрозы для Степового.

— Смогут ли россияне добиться цели и взять Авдеевку?

— Перед ними действительно стоит такая цель, она подвязана именно под определенные даты. Есть два варианта — это либо под большое выступление Путина с посланием к нации, либо уже под его новогоднюю речь. Все это нужно для того, чтобы Путин либо во время общения с журналистами, либо во время новогоднего обращения к россиянам, мог продемонстрировать какие-то победы, какие-то достижения.

Никаких побед или достижений за этот год у России не было, поэтому они могут преподнести Авдеевку как что-то сакральное. Не город-миллионник какой-нибудь, областной центр, а вот маленький городок. Но это же какой эпический городок, какое он важное имеет значение! Ну и прочая пропагандистская лабуда.

Поэтому они и концентрируют большое количество сил и средств, не считаются со своими потерями. Я даже скажу так, если они не смогут оккупировать Авдеевку до Нового года, у меня возникает ощущение, что они не отступятся от этой цели и будут идти на принцип. Даже несмотря на то, что эти действия вытягивают из российской армии довольно-таки серьезный ресурс, колоссальный ресурс, даже больший, чем это было при наступлении на Бахмут.

— Появились официальные сообщения, что ВСУ смогли подвинуть россиян на левом берегу Херсонщины. Какие перспективы у украинских военных на этом направлении?

— Тут я могу сказать, что идет процесс создания буфера безопасности на левом берегу для правого берега. Здесь не идет речь о каком-то масштабном прорыве, наступлении и так далее. То есть это довольно-таки специфические действия, обусловленные тем, что мы создаем буфер безопасности. Он, конечно же, в перспективе может перерасти в плацдарм для контрнаступления, если будут соответствующих условиях. Но пока об этом рано говорить.

Сейчас наша задача — минимизация ударов по правому берегу со стороны россиян, террористических атак артиллерии. И мы уже имеем первые результаты, уже в значительной степени сократился минометный огонь по правому берегу. Сейчас работает в основном артиллерия, ствольная и реактивная. Поэтому хотя бы минометных угроз для гражданского населения нам удалось избежать.

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