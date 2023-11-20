В Беларусь пришла метеорологическая зима 20.11.2023, 16:38

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Где и когда ждать снега с 20 по 26 ноября?

Белорусские синоптики констатировали: в Беларусь пришла метеорологическая зима, и с 20 по 26 ноября из-за северных воздушных потоков такой характер сохранится. По словам специалистов, белорусам следует приготовиться к зимним морозам и первым снегопадам. Однако, не исключено, что до конца ноября в стране ещё будет оттепель.

Как отметил в эфире телеканала ОНТ белорусский синоптик Дмитрий Рябов, на этой неделе среднесуточная температура будет держаться ниже климатической нормы (примерно на три градуса ниже), поэтому «на термометрах можно будет увидеть зимние показатели», а «к концу недели в большей части районов появится снег».

Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега синоптик спрогнозировал для западных регионов страны уже в понедельник-вторник, 20 и 21 ноября. Температура, по его словам, ночью будет опусскаться от -3°C в западных регионах и до -10°C на востоке страны, днем в понедельник — от -1°C до +5°C, во вторник — от -2°C до +4°C (Белгидромет дал прогноз на эти дни до -13°С ночью при прояснениях по северо-востоку страны и до -6°С днём).

В середине недели, по словам Рябова, Беларусь окажется в области высокого атмосферного давления, а с севера придет очередная порция холодных воздушных масс, поэтому морозы только окрепнут. Согласно прогнозу Белгидромета, в среду, 22 ноября, минимальная ночная температура составит -4..-11°С (при прояснениях — до -15°С), а днём столбик термометра, по мнению специалистов, не поднимется выше -1..-8°С. При этом кратковременный снег в этот день ожидается лишь ночью и утром по югу страны.

С четверга, 23 ноября, Скандинавский циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут для большинства регионов Беларуси снег или мокрый снег, предупредил Рябов. На дорогах сохранится гололедица. Ночью температура предположительно будет опускаться до -5°..-10°C, днём — от +2°C до -3°C. Уже в пятницу, 24 ноября, по словам синоптика, днём ожидается около 0°C.

Какую погоду ждать к выходным?

По предварительному прогнозу на выходные, 25 и 26 ноября, ненастные атмосферные фронты, которые ожидаются в Беларуси с северо-запада Европы, принесут осадки «почти повсеместно». В ночные и утренние часы предположительно будет сгущаться туман и сохраняться гололедица. Ночью ожидается от -2°C до -7°C (при прояснениях до -10°C), а днём — около 0°C.

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