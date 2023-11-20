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В Гродно ликвидируют еще одну литовскую организацию

  • 20.11.2023, 20:31
В Гродно ликвидируют еще одну литовскую организацию

Организация проработала почти 30 лет.

Международную общественную организацию «Клуб «Гервечяй» ликвидируют через Гродненский областной суд. Заседание запланировано на 23 ноября. Организация проработала почти 30 лет и развивала сотрудничество Литвы и Беларуси. При этом она «поддерживала курс руководства» Беларуси, отмечает Hrodna Life.

Организация зарегистрирована в 1994 года в деревне Рымдюны Островецкого района. Это одна из литовских организаций — раньше их было шесть. Ранее организация организовывала мероприятия вместе с Островецким райисполкомом и посольством Литвы в Беларуси, помогала издавать книги.

В организации было 394 членов. Цели организации — сотрудничество и укрепление доверия и взаимопонимания между народами Беларуси и Литвы, сохранение исторической памяти и культуры. Руководство организации подчеркивало, что организация «поддерживает курс, проводимый руководством Республики Беларусь».

Ранее также ликвидировали общественное объединение литовцев «Гимтине».

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