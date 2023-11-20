В Гродно ликвидируют еще одну литовскую организацию 20.11.2023, 20:31

Организация проработала почти 30 лет.

Международную общественную организацию «Клуб «Гервечяй» ликвидируют через Гродненский областной суд. Заседание запланировано на 23 ноября. Организация проработала почти 30 лет и развивала сотрудничество Литвы и Беларуси. При этом она «поддерживала курс руководства» Беларуси, отмечает Hrodna Life.

Организация зарегистрирована в 1994 года в деревне Рымдюны Островецкого района. Это одна из литовских организаций — раньше их было шесть. Ранее организация организовывала мероприятия вместе с Островецким райисполкомом и посольством Литвы в Беларуси, помогала издавать книги.

В организации было 394 членов. Цели организации — сотрудничество и укрепление доверия и взаимопонимания между народами Беларуси и Литвы, сохранение исторической памяти и культуры. Руководство организации подчеркивало, что организация «поддерживает курс, проводимый руководством Республики Беларусь».

Ранее также ликвидировали общественное объединение литовцев «Гимтине».

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