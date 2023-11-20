ВСУ наступают на двух направлениях 20.11.2023, 22:04

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военнослужащие продолжают вести наступление на двух направлениях, отбили атаки россиян вблизи Марьинки и нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 20 ноября.

В течение суток состоялось 54 боевых столкновения. Враг нанес 3 авиационных удара, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Костобобров Черниговской области и Середина Буда Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Веселовка, Константиновка, Волфино, Ходино Сумской области; Красная Заря, Плетеневка, Землянки, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 10 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области, где украинские воины отбили 19 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 7 атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 10 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области, где украинскими защитниками отражено 2 атаки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Чаривне, Малая Токмачка, Работино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Софиевка Херсонской области и город Херсон.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

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