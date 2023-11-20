Почему от красного вина болит голова? 20.11.2023, 22:13

У ученых появилась новая гипотеза.

Американские ученые высказали новое предположение о том, почему даже от небольшого бокала красного вина у некоторых людей начинает болеть голова, хотя другие алкогольные напитки они могут пить без подобных последствий. Более того, по их теории, от дорогого вина голова должна болеть сильнее, чем от дешевого.

Исследователи из Калифорнийского университета считают, что головную боль после красного вина вызывает антиоксидант под названием кверцетин, содержащийся в темном винограде, пишет ВВС.

Его присутствие в организме человека негативно влияет на метаболизм алкоголя, говорится в их статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

При этом чем больше солнечного света попадает на виноград, пока он растет, тем больше в нем вырабатывается кверцетина, отмечают авторы исследования, которое было профинансировано за счет краудфандинга – пожертвований через интернет.

То есть для людей, склонных к головной боли, дорогое вино с этой точки зрения может быть вреднее, чем дешевое, сказал Би-би-си один из авторов исследования, профессор Эндрю Уотерхаус.

«Дешевые сорта винограда выращивают на крупных лозах с густыми кронами, поэтому они не получают столько солнца, а высококачественный виноград растет на лозах поменьше, с меньшим количеством листьев», - объяснил он.

«Количество солнечного света тщательно контролируется для улучшения качества вина», - говорит эксперт.

Но другие специалисты не спешат хвалить дешевое вино по сравнению с дорогим.

Профессор Роджер Кордер, эксперт в области экспериментальной терапии из Лондонского университета королевы Марии, обратил внимание Би-би-си на то, что при производстве многих недорогих вин для широкого потребления используются добавки, которые тоже могут вызывать головную боль.

Речь идет о пектиназах, которые ускоряют процесс виноделия, а также о консерванте под названием диметилдикарбонат. Профессор Кордер отмечает, что продуктом их распада является метанол, и призывает провести соответствующие научные исследования.

Другие предположения

Помимо гипотезы о влиянии кверцетина, существует еще несколько теорий о том, почему у некоторых людей начинает болеть голова уже через полчаса после даже небольшого бокала вина.

Есть предположение, что дело в сульфитах — консервантах, продлевающих срок хранения вина. Но их содержание обычно выше в сладких белых винах, чем в красных.

При аллергии на сульфиты таких вин действительно следует избегать, но доказательств того, что именно сульфиты виноваты в головных болях, существует мало.

Другой возможный виновник головных болей — гистамин. Этот ингредиент как раз чаще встречается в красном вине, а не в белом или розовом.

Гистамин может расширять кровеносные сосуды в организме, что в свою очередь может привести к головной боли. Но опять же, конкретных доказательств этого не хватает.

Как проходило новое исследование

В своем исследовании ученые Калифорнийского университета ссылаются на широко известные данные о том, что около 40% жителей Восточной Азии страдают врожденной непереносимостью алкоголя. Любые алкогольные напитки вызывают у них покраснение лица, головные боли, тошноту и другие неприятные симптомы.

Это связано с генетической мутацией, из-за которой у многих жителей Азии в организме недостаточно фермента ALDH2, известного как альдегиддегидрогеназа-2. Этот митохондриальный белок участвует в метаболизме этанола.

Благодаря этому ферменту у большинства людей токсичные составляющие алкоголя расщепляются на менее вредные, а затем выводятся.

Алкоголь расщепляется в организме в два этапа: сначала он превращается в токсичное соединение под названием ацетальдегид, а затем фермент ALDH2 превращает его безвредный ацетат, по сути, в уксус.

Если второй стадии процесса не происходит, то в организме накапливается вредный ацетальдегид, который вызывает неприятные симптомы, в том числе головную боль.

В своем исследовании ученые лабораторно продемонстрировали, что подобное происходит при поглощении красного вина с высоким уровнем кверцетина: это вещество может блокировать действие фермента ALDH2.

Нужно проверить на людях

Исследователи отмечают, что кверцетин только при смешении с алкоголем вызывает в организме проблемы.

Он содержится во многих фруктах и овощах – и даже продается в качестве пищевой добавки из-за своих полезных противовоспалительных свойств.

Свою теорию о том, что он вызывает головные боли после употребления красного вина, ученым еще предстоит протестировать на людях.

«Мы, наконец, на правильном пути к объяснению этой тысячелетней загадки. Следующий шаг — научно проверить эту теорию на людях, которые склонны к такого рода головным болям, так что следите за новостями», - сказал соавтор исследования профессор Моррис Левин, эксперт в области неврологии и директор Центра головной боли Калифорнийского университета.

Употребление алкоголя в больших количествах и с высокой скоростью может иметь серьезные последствия для здоровья в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Британская система здравоохранения NHS напоминает, что регулярное употребление более 14 единиц алкоголя в неделю (одна единица – это 10 г чистого спирта) может повредить печень и вызвать другие проблемы со здоровьем, включая инсульты и болезни сердца. Это около шести поллитровых бутылок пива средней крепости или около десяти маленьких (125 мл) бокалов вина.

По данным благотворительной организации по борьбе с раком Cancer Research, алкоголь вызывает семь различных типов рака. В случае рака груди - примерно один из 10 диагнозов вызван употреблением алкоголя.

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