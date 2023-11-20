Йеменские хуситы показали видео захвата судна 20.11.2023, 22:54

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На судне могут быть украинцы.

Йеменские хуситы захватили в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, разместив на нем вертолет с вооруженными боевиками.

Видео захвата пиратами гражданского судна было опубликовано «Министерством обороны Йемена» в X.

В комментарии к видео отмечается, что речь идет о «военной операции военно-морских сил Йемена на израильском судне», установлении контроля над ним и доставлении к йеменскому побережью 19 ноября.

مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023

Ранее издание Al Arabia со ссылкой на израильские источники сообщило, что йеменские хуситы похитили в Красном море судно под названием Galaxy Leader), которое частично принадлежит Израилю, с 22 людьми на борту.

Армия обороны Израиля подтвердила похищение судна йеменскими хуситами в Красном море, но заявила, что оно не является израильским.

Согласно сообщению, судно шло из Турции в Индию с международным гражданским экипажем, без израильтян на борту.

Хуситы воюют против возглавляемой саудитами коалиции с 2015 года. Группировка насчитывает десятки тысяч бойцов, у нее большой арсенал ракет и ударных беспилотников на Аравийском полуострове. Она контролирует северный Йемен и побережье Красного моря на территории этой страны.

Судно под багамским флагом зарегистрировано на британскую компанию, частично принадлежащую израильскому магнату Аврааму Унгару, которого называют Рами. На момент похищения судно было сдано в аренду японской компании.

Офис премьер-министра Израиля Нетаньяху опубликовал заявление в ответ на похищение судна в Красном море, обвинив в инциденте Иран.

В заявлении сказано, что британское судно, которым управляет японская компания, было «похищено по прихоти Ирана боевиками-хуситами в Йемене».

Также сообщается, что на борту было 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на корабле не было.

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