Архитекторы показали проект небоскребов в городе будущего 21.11.2023, 4:44

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Саудовский проект города будущего Неом представил проект небоскребов в туристическом регионе Эпикон. Об этом сообщает Dezeen.

Этот регион расположен на побережье Акабского залива в северо-западной части Саудовской Аравии. В рамках проекта Неом планируется создать 10 регионов, и Эпикон является шестым из них. Архитектурная студия 10Design будет ответственна за проектирование двух зубчатых башен высотой 225 и 275 метров.

Другими объектами в регионе будут 41 отель и роскошные резиденции, а также курорт со 120 номерами и 45 пляжными виллами. Вместе с тем Неом получил критику относительно нарушений прав человека, включая приговор к смертной казни трех мужчин, выселенных с территории проекта.

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