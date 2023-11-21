В Беларуси запретили продажу популярного кетчупа 1 21.11.2023, 12:50

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В соусе нашли несколько запрещенных пищевых добавок.

Госстандарт опубликовал новый список продукции, запрещенной к реализации в Беларуси. На этот раз туда попали кетчуп, сухофрукты, драже, приправы и сушеная рыбка.

Начнем с популярного кетчупа под названием «Соус Краснодарский» торговой марки «Тогрус». Производитель не постеснялся «натолкать» туда множество пищевых добавок, которые запрещены при выпуске подобной продукции.

А вот к приправе «Хмели-сунели» с маркировкой «Лавка Пряностей» были вопросы по микробиологическим показателям. Во-первых, обнаружены бактерии кишечной палочки. Во-вторых, допустимый уровень содержания плесени был превышен в десятки раз.

Нашли нарушения и в закуске к пиву. В частности, в продукции под названием «Карась ломтики солено-сушеный с перцем» и «Рыба «Царская» солено-сушеная». При их производстве применялась пищевая добавка – консервант сорбат калия (Е202), недопустимая для использования при производстве солено-сушеной пищевой рыбной продукции. И еще один важный момент: в маркировке карася не указана страна нахождения изготовителя.

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