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«Белорусы остаются без работы и денег»

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  • 21.11.2023, 12:55
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«Белорусы остаются без работы и денег»

Экономическая ситуация в стране на примере двух предприятий.

Белорусов продолжают увольнять, пишет читатель сайта Charter97.org.

Произошли массовые сокращения работников на могилевском обувном заводе «Шаговита». За две недели уволили 72 человека, 22% от общего количества персонала.

Продолжают закрываться магазины «Остров чистоты». На днях закрылись сразу три магазина в Бобруйске, без работы остались больше 20 человек.

Лукашенковская пропаганда радостно рапортует о том, что санкции никак не повлияли на экономику. Но данные факты говорят об обратном. Из-за санкций, налогового и коррупционного гнёта государства, предприятия вынуждены закрываться и сокращать работников. А белорусы остаются без работы и денег, вынуждены эмигрировать в поисках достойной жизни.

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