«Белорусы остаются без работы и денег»3
- 21.11.2023, 12:55
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Экономическая ситуация в стране на примере двух предприятий.
Белорусов продолжают увольнять, пишет читатель сайта Charter97.org.
Произошли массовые сокращения работников на могилевском обувном заводе «Шаговита». За две недели уволили 72 человека, 22% от общего количества персонала.
Продолжают закрываться магазины «Остров чистоты». На днях закрылись сразу три магазина в Бобруйске, без работы остались больше 20 человек.
Лукашенковская пропаганда радостно рапортует о том, что санкции никак не повлияли на экономику. Но данные факты говорят об обратном. Из-за санкций, налогового и коррупционного гнёта государства, предприятия вынуждены закрываться и сокращать работников. А белорусы остаются без работы и денег, вынуждены эмигрировать в поисках достойной жизни.