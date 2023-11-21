Что сделать, чтобы масло не брызгало при жарке картофеля 21.11.2023, 13:24

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Опытные хозяйки поделились хитростью.

Жареный картофель придется по нраву даже придирчивому гурману, поскольку это блюдо является одним из самых вкусных.

Приготовить картошку идеально могут только опытные хозяйки, поскольку блюдо достаточное сложное.

Ведь важно добиться того, чтобы у корнеплода была аппетитная корочка.

Однако даже опытный повар может столкнуться с тем, что во время жарки начинает брызгать масло.

Как можно от этого защититься?

Картошку необходимо промывать перед приготовлением, из-за чего может остаться некоторое количество жидкости. Если на сковородку попадает вода, то масло, разумеется, начнет брызгать в разные стороны.

Поэтому стоит воспользоваться проверенной хитростью опытных хозяек - бумажным полотенцем. Картофель, полностью готовый к жарке, нужно промокнуть салфеткой или полотенцем.

После этого проблемы возникнуть не должно.

Также стоит помнить о том, что жарить картофель нужно только в тот момент, когда сковородка полностью прогрета.

Если же отправить корнеплод на холодную утварь, то брызги масла в разные стороны будут обеспечены.

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