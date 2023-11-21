Белорусы напугали фальсификаторов 9 21.11.2023, 14:19

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Теперь их списки будут закрытыми.

Глава ЦИК Игорь Карпенко заявил, что в Беларуси больше не будут публиковать списки фальсификаторов из так называемых избиркомов

Раньше такие списки публиковались, потому что Беларусь, по его словам, хотела показать открытость системы.

«В итоге получили буллинг, травлю этих людей. Эти списки становятся вдруг объектом изучения, что тут греха скрывать, различных специальных служб», — сказал глава лукашенковского ЦИК.

Также он добавил, что приглашать наблюдателей ОБСЕ — это не их компетенция. Позвать они намерены только руководство ЦИК стран СНГ.

«Мы выборы проводим для себя, для своей страны. Это наше внутреннее дело, — сказал глава ЦИК. — И уж точно мы не обязаны отчитываться ни перед какими европейскими структурами».

В 2024 году впервые в Беларуси пройдут объединенные «выборы» в «палату представителей» и «местные советы».

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