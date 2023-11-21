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Соловьев в эфире ТВ устроил истерику из-за Италии

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  • 21.11.2023, 15:17
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Соловьев в эфире ТВ устроил истерику из-за Италии

Пропагандист бредил «русским медведем».

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев озвучил очередную порцию угроз. В этот раз «под раздачу» попала Италия из-за военной помощи Украине.

О том, чем не угодила россиянам эта страна, говорилось в эфире передачи пропагандиста на росТВ. Он подчеркнул, что, несмотря на любовь к Италии, РФ ей «ничего не простит».

«Мы видим, как итальянское оружие убивает русских людей, в том числе и мирных. И если итальянцы думают, что у нас короткая память, и если они думают, что все закончится «хихами и хахами», то они глубоко заблуждаются. Русский медведь, он нападает без предупреждения и остановить его сложно», – заявил Соловьев.

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