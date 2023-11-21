Нелегалы пробираются на северные погранпункты Финляндии
- 21.11.2023, 17:32
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Уже сегодня граница с РФ может быть закрыта.
В Финляндии продолжает развиваться миграционный кризис. После закрытия пунктов пропуска на юго-восточной границе Финляндии мигранты осваивают пограничные переходы в северной части страны.
Как сообщает Yle, сегодня в пункт пропуска Салла в Лапландии прибыли две группы мигрантов, обе около 20 человек. Они приехали к финскому КПП на велосипедах. Мигранты попросили убежища в Финляндии. Вчера в пункте объявились 35 просителей убежища. В Салле сейчас около 20 градусов мороза. Еще больше людей замечены в гостиницах российской Кандалакши (Мурманская область), откуда можно добраться до переходов.
В выходные мигранты появились в пункте пропуска Вартиус.
Правительство страны подготовило проект решения о дальнейших ограничениях на границе. Заседание правительственного совета может состояться сегодня.