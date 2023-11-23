Юрист: Де-факто в Беларуси вводят «выездные визы» 3 23.11.2023, 12:37

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Режим нарушает основное конституционное право каждого белоруса.

В Беларуси вступает в силу «Положение о порядке оформления выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси». Теперь для выезда на ПМЖ белорусы должны пройти процедуру, если выезд одобрят — в паспорт поставят штамп. Сайт Charter97.org попросил юриста прокомментировать это нововведение:

— Список оснований для отказа в выдаче такого разрешения не отличается от оснований для временного ограничения на выезд по действующему законодательству страны. Однако критерии определения категорий граждан, которые будут обязаны получать такое разрешение, в положении не определены, но очевидно, что все граждане Беларуси, оформившие ПМЖ за границей (паспорт серии PP и консульском учете), теперь не смогут покинуть территорию страны без дополнительного разрешения. Власти усиливают контроль и облегчают получение информации о белорусах.

Не следует также забывать, что в соотвествии с поправками к закону «О гражданстве», белорусы обязаны уведомлять государственные органы о получении иностранного гражданства и видов на жительство в иностранных государствах. Возможно, что эта категория граждан также попадет в зону риска, так как это может стать основанием требовать от них оформления ПМЖ, следовательно, необходимость получения разрешение на выезд.

В постановлении используется термин «оформление выезда». Де-факто — это разрешение на выезд, своего рода «выездная виза». Разрешительный штамп для выезда за границу был отменен в 2008 году. В соответствии с Конституцией граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно (статья 30), что кроме прочего неоднократно подтверждалось решениями Конституционного суда Республики Беларусь. Право каждого человека покидать любую страну, включая свою собственную, предусматривается также пунктом 2 статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических правах.

По данным ПАСЕ, с августа 2020 года из Беларуси могло уехать от 200 до 500 тысяч человек, при этом многие не разрывают отношения с родиной полностью, посещая Беларусь. Кроме усиления контроля, стоит учитывать, что как и все административные процедуры, оформление выезда будет облагаться государственной пошлиной, и если добавить сюда возможное принуждение к оформлению постоянного проживания за границей, то сумма выходит внушительная. Оформление ПМЖ накладывает ряд ограничений в правах, например — отсутствие возможности приобретать на свое имя земельные участки (законодатель устанавливает, что иметь в собственности земельные участки могут только резиденты Республики Беларусь), не учитывается трудовой стаж для начисления пенсии.

И это не все, ведь разрешительный штамп совсем не означает, что вас выпустят. Нарушение правил ПДД или обнаруженный лайки в социальных сетях могут легко дать основания не выпускать белорусов за границу.

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